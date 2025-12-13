सोल्जर का बेटा हूं, मैंने नजदीक से देखी हैं सैनिक परिवारों के बच्चों की चुनौतियां : CM धामी
संवाद सूत्र, भवाली। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही वीरभूमि भी है, क्योंकि उत्तराखंड की माटी में जन्मे अनेकों वीरों ने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज भी बड़ी संख्या में उत्तराखंड के वीर जवान देश की रक्षा में तैनात हैं।
वह सैनिक पुत्र के रूप में स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हैं। यही कारण है कि वह सैनिक परिवारों में बच्चों को मिलने वाले राष्ट्रसेवा और अनुशासन के संस्कारों से परिचित हैं। उन्होंने ऐसे बच्चों की चुनौतियों तथा परेशानियों को नजदीक से देखा है।
विद्यालय की उपलब्धियों की सराहना
सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में हीरक जयंती समारोह का शुक्रवार को समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि रहे। जिनका विद्यालय के प्रधानाचार्य ग्रुप कैप्टन विजय सिंह डंगवाल ने स्वागत किया। सीएम धामी ने विद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ने सदैव देश के लिए श्रेष्ठ अधिकारी तैयार किए हैं।
उन्होंने विद्यालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) में सर्वाधिक कैडेट भेजने और लगातार 10 बार रक्षा मंत्री ट्राफी जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कैडेटों से विकल्प-रहित संकल्प अपनाने और लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा से आगे बढ़ने का संदेश दिया। सीएम ने विद्यालय में जूनियर सर्वश्रेष्ठ अकादमिक हाउस लव हाउस, सीनियर सर्वश्रेष्ठ अकादमिक हाउस कुमाऊ हाउस, सर्वश्रेष्ठ एनडीए शिवालिक हाउस, काक रनर-अप शिवालिक हाउस, काक विजेता कुमाऊं हाउस को ट्राफी प्रदान की।
इस दौरान नैनीताल विधायक सरिता आर्य, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मनमोहन सिंह चौहान, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डा. दीवान सिंह रावत, कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, आइजी रिद्धिम अग्रवाल, एसएसपी डा. मंजूनाथ टीसी, दर्जा राज्यमंत्री डा.अनिल कपूर डब्बू, कोमोडोर बीआर सिंह, शिवांशु जोशी, प्रकाश आर्य, भावना मेहरा समेत कई लोग मौजूद रहे।
