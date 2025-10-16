जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पीलीकोठी स्थित एक बैंक्वेट हाल में सर्किल रेट की वृद्धि को लेकर राज्य आंदोलनकारी समेत कई लोगों ने बैठक कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर जगहों में सर्किल रेट की वृद्धि 150 प्रतिशत से भी अधिक की हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सर्किल रेट की वजह से रजिस्ट्री करने का खर्चा स्टांप ड्यूटी पहले से दुगने से चार गुना हो गई है। इस वजह से भविष्य में जब आम व्यक्ति की ओर से मकान पर नक्शा बनवाया जाएगा। या प्राधिकरण से पास कराया जाएगा। उसी अनुपात में उसकी फीस में वृद्धि हो जाएगी।