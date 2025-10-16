Language
    सर्किल रेट की वृद्धि कई गुना, उत्‍तराखंड के इस शहर में मकान बनाना सपना जैसा

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    हल्द्वानी में सर्किल रेट में भारी वृद्धि के कारण मकान बनाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार से सर्किल रेट को व्यावहारिक बनाने का अनुरोध किया है ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

    अधिकतर जगहों में सर्किल रेट में 150 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। पीलीकोठी स्थित एक बैंक्वेट हाल में सर्किल रेट की वृद्धि को लेकर राज्य आंदोलनकारी समेत कई लोगों ने बैठक कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकतर जगहों में सर्किल रेट की वृद्धि 150 प्रतिशत से भी अधिक की हुई है।

    सर्किल रेट की वजह से रजिस्ट्री करने का खर्चा स्टांप ड्यूटी पहले से दुगने से चार गुना हो गई है। इस वजह से भविष्य में जब आम व्यक्ति की ओर से मकान पर नक्शा बनवाया जाएगा। या प्राधिकरण से पास कराया जाएगा। उसी अनुपात में उसकी फीस में वृद्धि हो जाएगी।

    भूमि के विक्रेता को उसी अनुपात में कैपिटल गैन टैक्स देना पड़ेगा। आम आदमी के लिए हल्द्वानी के शहर व अर्ध नगरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाना आज के हिसाब से सपने जैसा हो जाएगा। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सर्किल रेट व्यवहारिक रूप से बनाया जाए। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी, अनुराग सिंह, राकेश बिष्ट, सरबजीत सिंह, शाहिद आदि मौजूद रहे।