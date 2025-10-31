बदलते मौसम से बढ़ा इस बीमारी का खतरा, रोजाना तीन-चार मामले पहुंच रहे अस्पताल; ऐसे रखें ध्यान
हल्द्वानी में ठंड बढ़ने से स्ट्रोक और हृदय रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है। सुशीला तिवारी अस्पताल में रोजाना तीन-चार स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, ठंड में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने से रक्तचाप बढ़ता है, जिससे हृदय पर दबाव पड़ता है। बचाव के लिए शरीर को गर्म रखें, व्यायाम करें और स्वस्थ खान-पान अपनाएं।
फोटो
- सुशीला तिवारी अस्पताल की ओपीडी में रोजाना आ रहे स्ट्रोक, हृदय रोग के मामले
- ठंड के मौसम में स्ट्रोक व हृदय रोग का खतरा बढ़ता, मरीजों रखें अपना ख्याल
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। त्योहार सीजन के बाद मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। इससे मरीजों में स्ट्रोक व हृदय रोग का खतरा बढ़ गया है। सुशीला तिवारी अस्पताल की ओपीडी में रोजाना तीन-चार मरीज स्ट्रोक व हार्ट में समस्या को लेकर पहुंच रहे है। बेस अस्पताल की ओपीडी में एक हफ्ते के भीतर ऐसे तीन मामले पहुंचे हैं। चिकित्सकों के अनुसार ठंड में स्ट्रोक व हार्ट डिजीस का खतरा बढ़ता है।
मौसम में अचानक आ रहे बदलाव व लोगों की लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। विशेष रूप से ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में बीते एक सप्ताह से लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे अधिक मरीज एसटीएच की ओपीडी में पहुंच रहे है। हालांकि अन्य दिनों में कभी कदार स्ट्रोक के मरीज पहुंचते है, लेकिन इन दिनों रोजाना दो से तीन मामले पहुंच रहे हैं।
इसके अलावा रक्तचाप, सीने में दर्द और हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की समस्याएं बढ़ गई है। ऐसे मामले भी रोजाना करीब तीन चार पहुंच रहे है। इसमें हालात गंभीर होने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार चल रहा है। इधर, बेस अस्पताल की इमर्जेंसी में एक सप्ताह के भीतर तीन मामले स्ट्रोक से संबंधित पहुंचे है। वरिष्ठ फिजिशियन डा. जितेंद्र भट्ट ने बताया कि ओपीडी के साथ इमर्जेंसी में भी स्ट्राेक के मामले बढ़े हैं। इसमें ज्यादातर लकवा पड़ने के मरीज पहुंचे हैं। इनको भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।
मौसम की करवट से खांसी, जुखाम, वायरल फीवर के केस बढ़े
हल्द्वानी : शहर में मौसम बदलने लग गया है। सुबह के समय हल्की धूप, तो शाम को ठंड होने से लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। इससे वायरल फीवर, खांसी-जुखाम, बदन दर्द के मामले बढ़ गए है। सरकारी अस्पतालों की फिजिशियन ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगने लग गई है।
सुशीला तिवारी अस्पताल की जनरल मेडिसिन की रोजाना ओपीडी 150 से 200 के बीच चल रही है। वहीं बेस अस्पताल में भी रोजाना करीब 150 से 180 मरीज उपचार को पहुंच रहे है। चिकित्सकों के अनुसार मौसम बदलने से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ा है। ऐसे में ठंड से बचाव और खान-पान में ध्यान रखना जरूरी है।
हृदय रोग और स्ट्रोक के मामलों बढ़ने का कारण
- ठंड में शरीर की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने पर रक्तचाप बढ़ने से दिल पर पड़ता दबाव
- शरीर से पसीना कम निकलने से रक्त गाढ़ा होने पर ब्लड प्रेशर बढ़ना
- व्यायाम की कमी व अस्वास्थ्य खान-पान अपनाने से बढ़ सकती समस्या
- ऐसे मौसम में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से रक्त वाहिकाओं को पहुंचता नुकसान
बचाव के उपाय
- ठंड में शरीर को गर्म रखना बहुत जरूरी, खासकर बच्चों व बुजुर्गों में
- शारीरिक रूप से रहें सक्रिय, योग व व्यायाम कर सुधारें दिनचर्या
- अपने खान-पान का रखें ध्यान, पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां खाएं
- धूमपान और शराब के सेवन को रखें दूर, हृदय पर पड़ता बुरा प्रभाव
- अपने ब्लड प्रेशर की नियमित जांच करवाएं, डाक्टर से लें परामर्श
ठंड के मौसम में स्ट्रोक व हार्ट से जुड़ी समस्याओं के मामलों बढ़े है। सभी का उपचार किया गया है। ऐसे मौसम में मरीजों को अपना ख्याल रखना जरूरी है।- डा. अरूण जोशी, चिकित्सा अधीक्षक, एसटीएच
