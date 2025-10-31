फोटो



सुशीला तिवारी अस्पताल की ओपीडी में रोजाना आ रहे स्ट्रोक, हृदय रोग के मामले



ठंड के मौसम में स्ट्रोक व हृदय रोग का खतरा बढ़ता, मरीजों रखें अपना ख्याल



जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। त्योहार सीजन के बाद मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। इससे मरीजों में स्ट्रोक व हृदय रोग का खतरा बढ़ गया है। सुशीला तिवारी अस्पताल की ओपीडी में रोजाना तीन-चार मरीज स्ट्रोक व हार्ट में समस्या को लेकर पहुंच रहे है। बेस अस्पताल की ओपीडी में एक हफ्ते के भीतर ऐसे तीन मामले पहुंचे हैं। चिकित्सकों के अनुसार ठंड में स्ट्रोक व हार्ट डिजीस का खतरा बढ़ता है।



मौसम में अचानक आ रहे बदलाव व लोगों की लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। विशेष रूप से ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में बीते एक सप्ताह से लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। सबसे अधिक मरीज एसटीएच की ओपीडी में पहुंच रहे है। हालांकि अन्य दिनों में कभी कदार स्ट्रोक के मरीज पहुंचते है, लेकिन इन दिनों रोजाना दो से तीन मामले पहुंच रहे हैं।

इसके अलावा रक्तचाप, सीने में दर्द और हृदय रोग से ग्रसित मरीजों की समस्याएं बढ़ गई है। ऐसे मामले भी रोजाना करीब तीन चार पहुंच रहे है। इसमें हालात गंभीर होने पर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर उपचार चल रहा है। इधर, बेस अस्पताल की इमर्जेंसी में एक सप्ताह के भीतर तीन मामले स्ट्रोक से संबंधित पहुंचे है। वरिष्ठ फिजिशियन डा. जितेंद्र भट्ट ने बताया कि ओपीडी के साथ इमर्जेंसी में भी स्ट्राेक के मामले बढ़े हैं। इसमें ज्यादातर लकवा पड़ने के मरीज पहुंचे हैं। इनको भर्ती कर उपचार किया जा रहा है।

मौसम की करवट से खांसी, जुखाम, वायरल फीवर के केस बढ़े हल्द्वानी : शहर में मौसम बदलने लग गया है। सुबह के समय हल्की धूप, तो शाम को ठंड होने से लोगों का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। इससे वायरल फीवर, खांसी-जुखाम, बदन दर्द के मामले बढ़ गए है। सरकारी अस्पतालों की फिजिशियन ओपीडी में मरीजों की लंबी कतार लगने लग गई है।

सुशीला तिवारी अस्पताल की जनरल मेडिसिन की रोजाना ओपीडी 150 से 200 के बीच चल रही है। वहीं बेस अस्पताल में भी रोजाना करीब 150 से 180 मरीज उपचार को पहुंच रहे है। चिकित्सकों के अनुसार मौसम बदलने से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ा है। ऐसे में ठंड से बचाव और खान-पान में ध्यान रखना जरूरी है।