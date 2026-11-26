जागरण संवाददाता, नैनीताल। हाई कोर्ट ने मई 2026 में चंपावत जिले के बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में आरोपित कांग्रेस नेता आनंद सिंह माहरा को जमानत दे दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने यह निर्णय तब सुनाया, जब ट्रायल अदालत में नाबालिग किशोरी ने अपने पूर्व के बयानों से पलटते हुए कहा कि आनंद की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है और उसने जो शुरुआती बयान दर्ज कराए थे, वही सही हैं।

13 मई 2026 को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में बंद आनंद की ट्रायल अदालत से 23 मई व 6 अक्टूबर को जमानत खारिज हो चुकी थी। हाई कोर्ट में दायर दूसरी याचिका पर उनके बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में लाए जाने के बाद उन्हें राहत मिली।

मामला पांच मई 2026 को चंपावत के एक गांव का था, जब 16 वर्षीय किशोरी के एक शादी समारोह से लापता हो गई और तीन दिन बाद एक डेयरी में मिली। शुरुआत में पीड़िता के पिता की शिकायत पर विनोद रावत, नवीन रावत और पूरन सिंह रावत के विरुद्ध बीएनएस की धारा 70(2) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, जबकि किशोरी के बयान में भाजपा के तत्कालीन मंडल अध्यक्ष का नाम भी सामने आया था।

हालांकि आठ मई को चंपावत की एसपी रेखा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों को मेडिकल, फोरेंसिक, सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर संदिग्ध व साजिश करार दिया तथा कमल सिंह रावत और अर्जिता राय को कथित मास्टरमाइंड बताया।

इसके बाद आरोपित पक्ष के पिता राम सिंह रावत की क्रॉस एफआईआर और 11 मई की विरोधाभासी शिकायत के बीच आनंद को साजिश को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि किशोरी को पीड़ित मानकर काउंसलिंग की बात कही गई थी।