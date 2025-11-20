Haldwani: उजाला नगर में उपद्रव का मामला, हिंदूवादी नेता विपिन गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उजाला नगर में गोवंश का कटा सिर मिलने की सूचना पर रविवार की रात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को लोगों को उकसाने, तोड़फोड़ करवाने व इंटरनेट मीडिया में भड़काऊ मैसेज डालकर पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर दी है।

गुरुवार की शाम हिंदूवादी नेता को पुलिस ने कुसुमखेड़ा से हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस विपिन को उठाकर हल्द्वानी कोतवाली ले आई। शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक विपिन से पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान विपिन ने पुलिस को कई राज उगले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसको लेकर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।

दरअसल, रविवार की रात बनभूलपुरा क्षेत्र के उजाला नगर में उजालेश्वर मंदिर के पास गोवंश का कटा सिर मिला था। जिसके बाद करीब सात बजे इंटरनेट मीडिया में तेजी से सूचना फैली और लोगों ने नैनीताल रोड पर उजाला नगर के सामने जमावड़ा लगा दिया था। साथ ही शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया।