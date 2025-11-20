Haldwani: उजाला नगर में उपद्रव का मामला, हिंदूवादी नेता विपिन गिरफ्तार
हल्द्वानी के उजाला नगर में गोवंश का कटा सिर मिलने पर तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में विपिन ने कई राज उगले। पहले भी इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई थीं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। उजाला नगर में गोवंश का कटा सिर मिलने की सूचना पर रविवार की रात उपद्रवियों ने तोड़फोड़ कर दी। इस मामले में हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को लोगों को उकसाने, तोड़फोड़ करवाने व इंटरनेट मीडिया में भड़काऊ मैसेज डालकर पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर दी है।
गुरुवार की शाम हिंदूवादी नेता को पुलिस ने कुसुमखेड़ा से हिरासत में लिया। इसके बाद पुलिस विपिन को उठाकर हल्द्वानी कोतवाली ले आई। शाम छह बजे से साढ़े सात बजे तक विपिन से पुलिस ने पूछताछ की। इस दौरान विपिन ने पुलिस को कई राज उगले, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इसको लेकर पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है।
दरअसल, रविवार की रात बनभूलपुरा क्षेत्र के उजाला नगर में उजालेश्वर मंदिर के पास गोवंश का कटा सिर मिला था। जिसके बाद करीब सात बजे इंटरनेट मीडिया में तेजी से सूचना फैली और लोगों ने नैनीताल रोड पर उजाला नगर के सामने जमावड़ा लगा दिया था। साथ ही शहर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया।
उजाला नगर से लेकर पीलीकोठी तक लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। इस मामले में बुधवार को चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें से दो नाबालिग निकले थे। इन्हें स्वजन को सौंप दिया गया। जबकि दो अन्य को कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं गुरुवार को पांचवें आरोपित हिंदूवादी नेता विपिन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। उजाला नगर में उपद्रव मामले की विवेचना कर रहे एसएसआइ रोहताश सागर ने बताया कि विपिन को गिरफ्तार कर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है।
