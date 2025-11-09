पुलिस रडार पर आया टेस्टिंग के बहाने फॉरच्यूनर को भगा ले जाने वाला युवक, दर्ज हुआ मुकदमा

Language
    By Trilok Rawat Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 06:55 PM (IST)

    रामनगर में एक युवक ने टेस्टिंग के बहाने फॉर्च्यूनर कार को भगा ले जाने की कोशिश की। ओलेक्स पर विज्ञापन देखकर खरीदार बनकर आए युवक ने हरजिंदर के बेटे को धक्का देकर गाड़ी लेकर फरार हो गया। काशीपुर रोड पर दुर्घटना के बाद गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।

    काशीपुर में एक युवक को टक्कर मारने के बाद वाहन पेड़ से टकराकर हुआ क्षतिग्रस्त। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। एक माह पहले टेस्टिंग के बहाने धोखा देकर जबरन कार को ले जाने का प्रयास करने वाला युवक आखिरकार पुलिस के राडार पर आ गया है। पुलिस आरोपित के नजदीक तक पहुंची तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए उसके संबंध में जानकारी जुटा रही है। शिवलालपुर में शोरूम चलाने वाले हरजिंदर ने अपने फारच्यूनर वाहन को बेचने के लिए ओलेक्स पर 30 सितंबर को विज्ञापन डाला था। एक अक्टूबर को एक युवक ने हरजिंदर के मोबाइल नंबर पर काल की और वाहन खरीदने की बात की।

    युवक उसी समय वाहन खरीदने के लिए शिवलालपुर पहुंच गया। युवक शाम को तीन बजे वाहन को टेस्ट राइड के लिए काशीपुर रोड पर ले गया। जिसमें हरजिंदर का छोटा बेटा सुच्चा सिंह भी युवक के साथ बैठ गया। युवक ने सुच्चा को पानी की बोतल लेने के लिए उतार दिया।सुच्चा जब पानी की बोतल लेकर वाहन पर पहुंचा तो युवक उसे धक्का देकर कार को काशीपुर की ओर भगा ले गया।

    युवक ने वाहन को काशीपुर रोड पर धनौरी बाइपास पर दूसरे वाहन को टक्कर मारी जिससे वाहन पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया था।आरोपित युवक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि आरोपित युवक की पुलिस ने पहचान कर ली गई है। आरोपित के विरुद्ध अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित के संबंध में जानकारी जुटायी जा रही है। जल्द आरोपित को पकड़ लिया जाएगा।