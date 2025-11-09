पुलिस रडार पर आया टेस्टिंग के बहाने फॉरच्यूनर को भगा ले जाने वाला युवक, दर्ज हुआ मुकदमा

जागरण संवाददाता, रामनगर। एक माह पहले टेस्टिंग के बहाने धोखा देकर जबरन कार को ले जाने का प्रयास करने वाला युवक आखिरकार पुलिस के राडार पर आ गया है। पुलिस आरोपित के नजदीक तक पहुंची तो उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस आरोपित को पकड़ने के लिए उसके संबंध में जानकारी जुटा रही है। शिवलालपुर में शोरूम चलाने वाले हरजिंदर ने अपने फारच्यूनर वाहन को बेचने के लिए ओलेक्स पर 30 सितंबर को विज्ञापन डाला था। एक अक्टूबर को एक युवक ने हरजिंदर के मोबाइल नंबर पर काल की और वाहन खरीदने की बात की।

युवक उसी समय वाहन खरीदने के लिए शिवलालपुर पहुंच गया। युवक शाम को तीन बजे वाहन को टेस्ट राइड के लिए काशीपुर रोड पर ले गया। जिसमें हरजिंदर का छोटा बेटा सुच्चा सिंह भी युवक के साथ बैठ गया। युवक ने सुच्चा को पानी की बोतल लेने के लिए उतार दिया।सुच्चा जब पानी की बोतल लेकर वाहन पर पहुंचा तो युवक उसे धक्का देकर कार को काशीपुर की ओर भगा ले गया।