Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रामनगर में ड्राइवर को पीटने का मामला, भाजपा नेता व हिंदूवादी संगठन समेत 35 लोगों पर केस

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 07:20 PM (IST)

    रामनगर में गोमांस के संदेह में एक पिकअप वाहन को रोकने और चालक की पिटाई के मामले में, पुलिस ने भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों के सदस्यों सहित 35 लोगों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। वहीं, चालक और वाहन मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया गया है। दोनों पक्षों के कुल 42 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चालक व वाहन मालिक के विरुद्ध भी धोखाधड़ी का मुकदमा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। गोमांस की आशंका पर पकड़े गए पिकअप वाहन में तोड़फोड़ व चालक की पिटाई के मामले में पुलिस ने भाजपा नेता, हिंदूवादी संगठनों के पांच नामजद समेत 35 लोगों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। जबकि मुस्लिम पक्ष के चालक व उसके मालिक पर भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों पक्षों के कुल 42 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को बरेली से दो पिकअप वाहन में मांस रामनगर लाया जा रहा था। हिंदूवादी संगठन भारतीय बजरंग दल व करणी सेना से जुड़े लोगों ने एक वाहन को कालाढूंगी थाना अंतर्गत बैलपड़ाव में तथा दूसर वाहन रामनगर कोतवाली के अंतर्गत छोई क्षेत्र में रोका। वाहन में मांस देखकर भड़के लोगों ने छोई में वाहन चालक रामनगर निवासी नासिर की पिटाई लगा दी थी। इसके बाद वाहनों में भी तोड़फोड़ की। इसके बाद हिंदूवादी संगठन से जुड़े एवं चालक की पिटाई से नाराज मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर अपना विरोध जताया।

    दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में तहरीर दी गई थी।पुलिस ने बताया कि पूछड़ी निवासी नूरजहां की तहरीर के आधार पर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मदन, राजू रावत, सागर मनराल, पंकज व करन व 30 अन्य अज्ञात के विरुद्ध हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया।

    वहीं मदन जोशी, राजू रावत पंकज धस्माना, सागर, पूरन, गौरव, रोहित, विजेंद्र सिंह, पर्वत लटवाल व अमर लटवाल की ओर से वाहन चालक नासिर के विरुद्ध रोकने पर वाहन को भगाने, धारदार हथियार से धमकाने की तहरीर दी गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चालक नासिर व वाहन मालिक सलीम के विरुद्ध धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि पिकअप वाहन में दो नंबर थे। जिस आधार पर यह कार्रवाई की गई है।