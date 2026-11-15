कार पर लगाया था नींबू-मिर्च, हो गया 10500 रुपये का चालान

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। वाहन की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ कर पहचान छिपाने वालों पर नैनीताल पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

चेकिंग के दौरान कोई पिछली नंबर प्लेट हटाकर बाइक दौड़ाता मिला तो किसी ने कार की फैंसी नंबर प्लेट पर नींबू-मिर्च लगाकर पंजीकरण नंबर ही छिपा दिया।

244 वाहनों के चालान

पुलिस ने ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 244 वाहनों के चालान किए। इनसे 53,500 रुपये जुर्माना वसूला गया है।

एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर जिले में यातायात एवं थाना पुलिस की ओर से सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पिछली नंबर प्लेट हटाकर चल रही मोटरसाइकिल पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन को सीज कर दिया।