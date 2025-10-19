Language
    हल्‍द्वानी में दुकान बंद कर घर लौट रहा था कारोबारी, चलती स्कूटी में पड़ा हार्ट अटैक; मौत

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:54 PM (IST)

    हल्द्वानी में एक व्यापारी की चलती स्कूटी पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी यह दुखद घटना घटी। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है।

    Hero Image

    शनिवार को बाजार से दुकान बंद कर घर को लौट रहा था कोराबारी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बाजार से दुकान बंद कर घर को लौट रहे एक कारोबारी को चलती स्कूटी में ही हार्ट अटैक पड़ गया। ऐसे में वह सड़क पर ही गिर गया। आनन फानन में राहगीरों ने उन्हें सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    पुलिस के अनुसार नया बाजार मंगल पड़ाव निवासी 68 वर्षीय व्यापारी की शहर के मुख्य बाजार में दुकान है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम दुकान बंद करने के बाद वह स्कूटी से घर की ओर जा रहे थे। वह अभी रोडवेज के सामने स्टेडियम वाली गली में पहुंचे थे कि तभी उन्हें अटैक पड़ गया।

    स्थानीय होने की वजह से लोगों ने उन्हें पहचान लिया। इसकी सूचना पुलिस और स्वजन को दी। जिसके बाद उन्हें स्टेडियम के सामने बेस अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवल अमरचंद्र शर्मा ने बताया कि स्वजन ने उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया।

    उनकी मेडिकल हिस्ट्री मजिस्ट्रेट को दिखाई गई। जिसमें पता चला कि उनका पहले से ही हार्ट का इलाज चल रहा था। मृतक के स्वजन सिटी मजिस्ट्रेट से भी मिले। जिसके बाद ही बिना पोस्टमार्टम के शव स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया।