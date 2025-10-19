जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बाजार से दुकान बंद कर घर को लौट रहे एक कारोबारी को चलती स्कूटी में ही हार्ट अटैक पड़ गया। ऐसे में वह सड़क पर ही गिर गया। आनन फानन में राहगीरों ने उन्हें सोबन सिंह जीना बेस अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार नया बाजार मंगल पड़ाव निवासी 68 वर्षीय व्यापारी की शहर के मुख्य बाजार में दुकान है। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम दुकान बंद करने के बाद वह स्कूटी से घर की ओर जा रहे थे। वह अभी रोडवेज के सामने स्टेडियम वाली गली में पहुंचे थे कि तभी उन्हें अटैक पड़ गया।

स्थानीय होने की वजह से लोगों ने उन्हें पहचान लिया। इसकी सूचना पुलिस और स्वजन को दी। जिसके बाद उन्हें स्टेडियम के सामने बेस अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवल अमरचंद्र शर्मा ने बताया कि स्वजन ने उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाने दिया।