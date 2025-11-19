Language
    शादी के सीजन की शुरुआत, लेकिन शहनाई बजने के साथ कारोबार को लगे बिजली के झटके

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    हल्द्वानी में ऊर्जा निगम द्वारा लाइनों के अपग्रेडेशन कार्य के चलते उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। काठगोदाम से कालाढूंगी चौराहे तक कंडक्टर बदलने के कारण 15 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए। शादियों के सीजन में बिजली कटौती से लोगों को परेशानी हो रही है। निगम का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा।

    Hero Image

    छह घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से परेशान रहे उपभोक्ता. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सहालग के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जगह-जगह विवाह समारोह की धूम है। जिन घरों में शादी होनी है, वहां मेहमानों के आने का दौर जारी है और तैयारियां भी जोरों पर है। इससे व्यापारिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इन सबके बीच ऊर्जा निगम ले सोमवार से शटडाउन का रोस्टर भी लागू कर दिया है। हालांकि, यह काम लाइनों की क्षमता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई देने के लिए हो रहा है। लेकिन सर्दियों के आगमन संग हुआ लाइनों को अपग्रेड करने के कार्य का आरंभ होना लोगों के लिए परेशानी बन रहा है।

    विद्युत वितरण खंड हल्द्वानी नगर ने सोमवार को काठगोदाम से कालाढूंगी चौराह के बीच मुख्य लाइन में कंडक्टर बदलने का काम शुरू किया। सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक धौलाखेड़ा, मुखानी और बिठौरिया फीडर सहित अन्य क्षेत्रों में आपूर्ति ठप रही। करीब छह घंटे तक सप्लाई प्रभावित होने की वजह से 15 हजार से अधिक लोगाें को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से शाम तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण पेयजल संबंधित दिक्कतें भी रहीं। वहीं संबंधित कार्य के लिए 20 और 22 नवंबर को भी शटडाउन लिया जाना है। जिसके लिए ऊर्जा निगम की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया है। साथ ही 20 दिसंबर तक नगर खंड के अलग-अलग इलाकों में भी काम होना प्रस्तावित है। जिससे अन्य क्षेत्रों में भी समस्या होगी।

    पैंथर कंडक्टर लगने से बढ़ेगी लाइनों की क्षमता :

    काठगोदाम से कालाढूंगी चौराहे के बीच मुख्य लाइन में कई जगह डाग कंडक्टर लगे हुए हैं। जिससे अस्थाई सप्लाई देने में समस्या होती है। जबकि अभी सुभाष नगर बिजली घर में आपूर्ति प्रभावित होने पर इससे जुड़े इलाकों में अस्थायी सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। मुख्य लाइन में डाग कंडक्टर लगे होने की वजह से कालाढूंगी चौराहे से सुभाष नगर उपकेंद्र को सप्लाई देने में समस्या होती है। अब इस पूरी लाइन को पैंथर कंडक्टर से जोड़ा जा रहा है। जिससे सुभाष नगर में अस्थायी सप्लाई देने वाली स्थिति में भी आपूर्ति दी जा सकेगी।


    सुबह से शाम तक बिजली आपूर्ति ठप होने से दिक्कत हो रही है। शादियों का भी सीजन है ऐसे में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। ऊर्जा निगम को ऐसे काम पहले करवाने चाहिए।
    - मनोज तिवारी, व्यापारी
    सर्दी से लेकर गर्मी तक बिजली लाइनों के मेंटिनेंस को लेकर शटडाउन लिया जाना आम हो गया है। निगम बेहतर सुविधा के लिए काम जरूर कर रहा है, लेकिन समय का ध्यान रखना चाहिए।
    - विक्रम डंगवाल, सेवानिवृत्त कर्मचारी
    ऊर्जा निगम ने शटडाउन का जो रोस्टर जारी किया है, उसमें आगामी दिनों में हमारा क्षेत्र भी प्रभावित होना है। यह शादियों का सीजन है। ऐसे में घरों में तैयारियां होती हैं। बिजली नहीं होने से समस्या होगी।
    - महेंद्र जीना, सेवानिवृत्त कर्मचारी

    शटडाउन की सूचना जारी की गई है। वर्षाकाल लंबा चलने और उसके बाद त्योहारी सीजन होने की वजह से विलंब हुआ। लेकिन अभी भी तेजी से काम करवाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी।
    - प्रदीप कुमार, अधिशासी अभियंता, ऊर्जा निगम