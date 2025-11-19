शादी के सीजन की शुरुआत, लेकिन शहनाई बजने के साथ कारोबार को लगे बिजली के झटके

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सहालग के सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जगह-जगह विवाह समारोह की धूम है। जिन घरों में शादी होनी है, वहां मेहमानों के आने का दौर जारी है और तैयारियां भी जोरों पर है। इससे व्यापारिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इन सबके बीच ऊर्जा निगम ले सोमवार से शटडाउन का रोस्टर भी लागू कर दिया है। हालांकि, यह काम लाइनों की क्षमता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई देने के लिए हो रहा है। लेकिन सर्दियों के आगमन संग हुआ लाइनों को अपग्रेड करने के कार्य का आरंभ होना लोगों के लिए परेशानी बन रहा है।

विद्युत वितरण खंड हल्द्वानी नगर ने सोमवार को काठगोदाम से कालाढूंगी चौराह के बीच मुख्य लाइन में कंडक्टर बदलने का काम शुरू किया। सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक धौलाखेड़ा, मुखानी और बिठौरिया फीडर सहित अन्य क्षेत्रों में आपूर्ति ठप रही। करीब छह घंटे तक सप्लाई प्रभावित होने की वजह से 15 हजार से अधिक लोगाें को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह से शाम तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण पेयजल संबंधित दिक्कतें भी रहीं। वहीं संबंधित कार्य के लिए 20 और 22 नवंबर को भी शटडाउन लिया जाना है। जिसके लिए ऊर्जा निगम की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया है। साथ ही 20 दिसंबर तक नगर खंड के अलग-अलग इलाकों में भी काम होना प्रस्तावित है। जिससे अन्य क्षेत्रों में भी समस्या होगी।

पैंथर कंडक्टर लगने से बढ़ेगी लाइनों की क्षमता : काठगोदाम से कालाढूंगी चौराहे के बीच मुख्य लाइन में कई जगह डाग कंडक्टर लगे हुए हैं। जिससे अस्थाई सप्लाई देने में समस्या होती है। जबकि अभी सुभाष नगर बिजली घर में आपूर्ति प्रभावित होने पर इससे जुड़े इलाकों में अस्थायी सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। मुख्य लाइन में डाग कंडक्टर लगे होने की वजह से कालाढूंगी चौराहे से सुभाष नगर उपकेंद्र को सप्लाई देने में समस्या होती है। अब इस पूरी लाइन को पैंथर कंडक्टर से जोड़ा जा रहा है। जिससे सुभाष नगर में अस्थायी सप्लाई देने वाली स्थिति में भी आपूर्ति दी जा सकेगी।