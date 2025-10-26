बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला पहुंचींं नैनीताल, जुड़ी हैं बचपन की खास याद
बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला हाल ही में नैनीताल पहुंचीं, जहाँ उनके बचपन की कई मधुर स्मृतियाँ जुड़ी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर नैनीताल के सुंदर दृश्यों की तस्वीरें और वीडियो साझा किए। उर्वशी ने बताया कि नैनीताल उनके हृदय के अत्यंत निकट है, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन का अधिकांश समय यहीं व्यतीत किया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों को भी नैनीताल घूमने की सलाह दी। उर्वशी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। नैनीताल की नैसर्गिंक सुंदरता भला किसे नहीं भाती, ऐसे में सुंदरता से लबरेज किसी शहर से आपकी बचपन की यादें जुड़ी हो तो भला कोई कैसे दूर रह सकता है। कुमाऊं दौरे पर पहुंची फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को भी उनकी बचपन की यादें नैनीताल खींच ही लाई।
यहां पहुंच उन्होंने बचपन की तरह ही नैनी झील में नौकायन का लुत्फ उठाया तो नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां का आर्शीवाद लिया। उर्वशी ने कहा कि सुंदरता को लेकर नैनीताल का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे सुंदर शहर में यदि शूटिंग का अवसर मिला तो वह जरुर पहुंचेगी।
रविवार को स्वजनों के साथ नैनीताल पहुंची उर्वशी रौतेला ने मां नयना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। जिसके बाद वह शहर के सैर सपाटे पर निकल पड़ी। तिब्बती बाजार में वह मोमो का स्वाद लेने से खुद को नहीं रोक सकी। बाजार में सैर व खरीदारी के बाद उन्होंने नैनी झील में नौकायन का आनंद उठाया। उर्वशी ने बातचीत में कहा कि नैनीताल उनका ननिहाल है। यहां उनकी मां का जन्म हुआ था। इसलिए उन्हें कुमाऊं से विशेष स्नेह है।
नैनीताल से उनकी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। पहले हर साल वह नैनीताल में अपनी छुट्टियां बिताती थी। झील में नौकायन, मालरोड की सैर, तिब्बती बाजार में फास्ट फूड खाना उनकी यादों में बसा हुआ है। कहा कि नैनीताल दुनिया के हसीन हिल स्टेशनों में सबसे खूबसूरत है। यहां से दिली लगाव उन्हें हमेशा खींच लाता है।
कहा सुंदरता में बेमिसाल नैनीताल फिल्मों की शूटिंग के लिए उम्दा जगह है। यहां कभी फिल्म की शूटिंग हुई तो वह काम के साथ यहां की शांत वादियों में घूमने का लुत्फ उठाने का मौका नहीं छोड़ेंगी। बताया कि अल्मोड़ा चितई गोलू मंदिर व कैंची धाम दर्शन के बाद वह नैनीताल पहुंची है। इस दौरान उनके प्रशंसकों की भी भीड़ उमड़ी रही।
