उत्तराखंड में सड़क को लेकर चल रहा था धरना, सरेआम भिड़ गए भाजपा और कांग्रेसी नेता
उत्तराखंड में सड़क निर्माण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के नेता धरने के दौरान आपस में भिड़ गए। विरोध प्रदर्शन में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। कठघरिया चौराहे से पनियाली और बजूनिया हल्दू गांव को जाने वाली सड़क की बदहाली के विरोध में गुरुवार को स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए। पूर्व जिला पंचायत सदस्य और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी भी समर्थन देने आए थे। इस बीच ग्रामीणों से वार्ता के लिए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विकास भी धरनास्थल पर पहुंच गए। जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हुई। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया।
कठघरिया से पनियाली और बजूनिया हल्दू को जाने वाली सड़क लंबे समय से खराब पड़ी है। वित्तीय स्वीकृति मिलने के बावजूद काम शुरू नहीं होने पर गुरुवार सुबह दस बजे करीब स्थानीय ग्रामीण चौराहे के किनारे पर धरने पर बैठ गए। लोगों का कहना था कि सड़क गड्ढों में तब्दील होने के कारण आए दिन हादसे का डर बना रहता है।
बरसात के दिनों में कई बार दोपहिया गाड़ियां रपटने से लोगों को चोट भी लग चुकी है। इस बीच कांग्रेस के नीरज तिवारी और भाजपा के विकास भगत भी मौके पर पहुंच गए। नीरज ने सड़क का काम नहीं होने को लेकर सवाल खड़े शुरू कर दिए। जिस पर विकास ने भी कांग्रेस शासन की उपलब्धियों को लेकर सवाल कर दिया। इसके बाद मामला और बिगड़ गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। कुछ देर बाद मामला शांत हुआ।
लोगों के धरने पर बैठने पर एई के बाद खुद मौके पर पहुंचा था। किन्हीं कारणों से टेंडर में देरी हुई थी। नवंबर में इस सड़क का काम शुरू हो जाएगा।
- प्रत्यूष कुमार, ईई
दोनों ने सवाल किए फिर अपने-अपने काम गिनाए
विकास ने कांग्रेस शासन के कामों को लेकर सवाल किया तो नीरज बोले सारी सड़कें स्व. डा. इंदिरा हृदयेश के समय बनी थी। अब तो टल्ले लग रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर पूर्व सीएम स्व. एनडी तिवारी का भी जिक्र किया। दूसरी तरफ विकास ने भाखड़ा, गैबुआ और कालाढूंगी में पुल, नहर कवरिंग समेत अन्य कामों का ब्यौरा दे दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।