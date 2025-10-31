Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bill Lao Inam Pao: रामनगर की सोनिया बोली' मोबाइल-घड़ी तो पहले निकली, लेकिन कार मिलने का नहीं था विश्वास'

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    रामनगर की सोनिया 'बिल लाओ, इनाम पाओ' योजना में इलेक्ट्रिक कार जीतकर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई दी। सोनिया ने बताया कि पति को बिल अपलोड करते देख उन्हें प्रेरणा मिली। पहले वह इस योजना में घड़ी और मोबाइल भी जीत चुकी हैं। उन्हें कार जीतने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री का फोन आने पर बहुत खुशी हुई।

    prefferd source google
    Hero Image

    पति को देख सोनिया ने भी खरीदारी के बिल व जीएसटी नंबर एप में अपलोड करना शुरू किया। साभार स्‍वयं

    जागरण संवाददाता, रामनगर। बिल लाओ, ईनाम पाओ मेगा लकी ड्रा में रामनगर की सोनिया इनाम में इलेक्टि्क कार जीतने से उत्साहित है। सोनिया को जैसे ही शुभकामना देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन किया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सोनिया इससे पहले भी मोबाइल व घड़ी जीत चुकी है। राज्य के कर दाताओं को कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित कर जागरूक करने के लिए सरकार की ओर से वर्ष 2022 में योजना शुरू की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसमें खरीदारी के बिलों व जीएसटी को विभागीय एप में अपलोड करना था। मूल रूप से जिला पौड़ी गढ़वाल के सिमतोली गांव निवासी सोनिया वर्तमान में रामनगर के पीरूमदारा गांव चंद्रपुर तिवारी में रहती हैं। इन दिनों वह पति के साथ कोटद्वार में हे। सोनिया ने योजना शुरू होने के बाद खरीदारी के बिल व जीएसटी नंबर एप में अपलोड करना शुरू किए। सोनिया बताती है कि पति को खरीदारी के पक्के बिल अपलोड करते देख मुझे भी प्रेरणा मिली।

    मैंने भी फिर खरीदारी के बिल व जीएसटी नंबर अपलोड करना शुरू कर दिए। पहले मुझे इसी योजना में घड़ी व मोबाइल मिल चुका है। पति आशीष थपलियाल को भी इस योजना में मोबाइल मिला है। सोनिया ने बताया कि मेगा ड्रा में कार जीतने की उम्मीद तो नहीं थी। क्योंकि शायद इसी साल मार्च में यह एप बंद हो गया था। कोटद्वार में जैसे ही मोबाइल पर जीएसटी विभाग से काल आई और फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेगा ड्रा में कार जीतने की शुभकामना दी तो काफी खुशी हो गई।

    मुख्यमंत्री ने इस योजना में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। जो फोन पहले योजना में जीता था उसी फोन पर मुख्यमंत्री की काल आई। सोनिया के पति आशीष थपलियाल जल निगम कोटद्वार में सहायक अभियंता के पद पर है।