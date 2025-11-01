जितिन प्रसाद का दावा: बिहार में एनडीए की जीत, यूपी-उत्तराखंड में फिर भाजपा सरकार
उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की जीत निश्चित है। उन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भाजपा सरकार बनने की बात कही। जितिन प्रसाद ने इन राज्यों में विकास कार्यों को भाजपा की जीत का आधार बताया।
जागरण संवाददाता, नैनीताल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। मोदी सरकार इस मामले में देश व जनता के हित में निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने देश में एआइ मिशन के लिए दस हजार करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। नौजवानों को एआइ का प्रशिक्षण देने के साथ ही डेटा लैब खोले जा रहे हैं। डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे, उनका स्वरूप तैयार किया जा रहा है। सरकार एआइ के माध्यम से डी फेक, झूठी जानकारी रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी और ऐसा सिस्टम तैयार करेगी, जिससे भ्रामक जानकारी पर अंकुश लगे।
शनिवार को हिमालयन इकोज लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री व पीलीभीत के भाजपा सांसद जितिन प्रसाद ने दैनिक जागरण से बातचीत में कहा कि फ्री ट्रेड को लेकर आस्ट्रेलिया के साथ समझौता लागू हो चुका है। न्यूजीलैंड, यूरोपीय देशों के साथ भी समझौता वार्ता पूरी हो चुकी है। इससे भारत व्यापार के साथ ही निवेश के लिए प्रमुख स्थान बन गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत तय है, जबकि 2027 में उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को फिर से बहुमत मिलेगा।
आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों ने संविधान से खिलवाड़ का झूठा नैरेटिव चलाया, अब तीसरी बार मोदी सरकार के कार्यकाल में जनता विपक्ष के झूठ की असलियत समझ व जान चुकी है। उन्होंने बिहार चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को भी भ्रामक करार दिया। जोड़ा कि पिछले एक दशक में जनता ने देखा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में डबल इंजन की सरकार ने ढांचागत सुविधाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगार कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए देश का कायाकल्प किया है।
