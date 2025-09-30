पारिवारिक कलह व प्रेम संबंधों से उपजे तनाव में सबसे ज्यादा जान गंवा रहे लोग

राज्य में आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी चिंता का विषय बन गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट दर्शाते हैं कि बीते वर्षों में उत्तराखंड में आत्महत्या के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। इसमें पारिवारिक कलह आर्थिक संकट शिक्षा और रोजगार से जुड़ा दबाव तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इसके मुख्य कारण है।

इसमें पारिवारिक कलह, आर्थिक संकट, शिक्षा और रोजगार से जुड़ा दबाव तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं इसके मुख्य कारण है। एक वर्ष में ही पारिवारिक कारणों से परेशान होकर 171 लोगों ने अपनी जान दे दी। जबकि युवाओं में प्रेम संबंधों से उत्पन्न तनाव के मामले में 137 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाया है।

मंगलवार को राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने वर्ष 2023 की रिपोर्ट जारी की है। इसमें उत्तराखंड में 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में 15.5 प्रतिशत आत्मदाह के मामले बढ़ गए हैं। प्रदेश में जहां वर्ष 2022 में 814 लोगों ने आत्मघाती कदम उठाया तो वहीं वर्ष 2023 में 940 लोगों ने आत्महत्या की है।

वर्ष 2023 में 57 पुरुष व 25 महिलाओं ने जान दी। इसके साथ ही आर्थिक नुकसान होने पर 23, शादी के बाद दिक्कत होने पर 91, परीक्षा में फेल होने पर 19, विवाहेत्तर संबंध पर 33, दहेज के चलते 15 लोगों ने अपनी जान दे दी।