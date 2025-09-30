बेल पाकर 3 वर्षों से फरार पॉक्सो एक्ट मामले का वारंटी बिहार से गिरफ्तार
भीमताल पुलिस ने 3 साल से फरार पोक्सो वारंटी को बिहार से गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को 108 पाउच शराब के साथ पकड़ा। त्योहारों को देखते हुए थाना प्रभारी ने टैक्सी यूनियन के साथ बैठक की जिसमें टैक्सी संचालन को सुव्यवस्थित करने और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया गया।
जागरण संवाददाता, भीमताल। न्यायालय से बेल पाकर 3 वर्षों से फरार पोक्सो के वारंटी को भीमताल पुलिस ने बिहार से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संजीत राठौर ने बताया कि पोक्सो वारंटी अरविंद साह पुत्र शिवनाथ साह निवासी ग्राम भरपटिया, थाना मनुवा फुलचोक जिला बेतिया पश्चिमी चम्पारण बिहार को बिहार से गिरफ्तार किया गया है।
आरोपित पिछले 03 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस टीम में थाना प्रभारी संजीत राठौर, एसआइ महेंद्र राज सिंह व नरेंद्र सिंह राणा शामिल रहे। वहीं, पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 108 पाउच शराब बरामद किया है।
पुलिस ने आरोपित 35 वर्षीय सुमन परियार पुत्र टीकाराम निवासी टीआरसी रोड भीमताल को बाइपास रोड से गिरफ्तार किया है। जिस पर धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस टीम में कांस्टेबल श्याम सिंह राणा व ललित आगरी रहे।
इसके अलावा त्यौहारी सीजन को देखते हुए भीमताल क्षेत्र में टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों एवं चालकों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी संजीत राठौर ने कहा कि टैक्सी स्टैंड पर टैक्सियों की संख्या निर्धारित कर संचालन किया जाएगा।
अतिरिक्त वाहनों को अनधिकृत स्थानों पर खड़ा करने, सड़क किनारे सवारियां भरने अथवा उतारने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि टैक्सी चालकों एवं यूनियन पदाधिकारियों को साइबर अपराध, नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियानों तथा उनके दुष्प्रभाव के बारे में भी अवगत कराकर जागरूक किया गया।
