    नैनीताल जिलाधिकारी ने बबियाड़ में सुनी जन समस्याएं, दिए त्वरित समाधान के निर्देश

    By khemraj verma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 10:44 PM (IST)

    भीमताल के बबियाड़ गांव में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जनसुनवाई की। ग्रामीणों ने भूस्खलन सड़क की खराब हालत और जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की शिकायतें कीं। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। शिविर में स्वास्थ्य कृषि और पशुपालन विभागों ने भी सेवाएं प्रदान कीं। कुल 112 शिकायतें दर्ज की गईं और मौके पर कई समस्याओं का समाधान किया गया।

    डीएम ने बबियाड़ में की जनसुनवाई, सुनीं 112 जन समस्याएं

    जागरण संवाददाता, भीमताल। जिले में साप्ताहिक जनसुनवाई के क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बबियाड़ गांव में जनसुनवाई आयोजित की। जहां पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों की शिकायतों को तत्काल दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दी।

    जिलाधिकारी की अध्यक्षता में धारी ब्लाक के दुरुस्त क्षेत्र राजकीय इंटर कालेज बबियाड़ में जनसुनवाई शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह एवं विधायक राम सिंह कैड़ा ने बबियाड़ गांव का पैदल भ्रमण कर भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का भी निरीक्षण किया।

    निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी धारी केएन गोस्वामी ने अवगत कराया की शोबन राम को मकान क्षति की आर्थिक सहायता राशि तुरंत उपलब्ध करा दी गई थी। जिलाधिकारी ने पदमपुरी-बबियाड़-दुधली सड़क मार्ग का लोनिवि के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। तथा उक्त मोटर मार्ग में शीघ्र ही डामरीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश लोनिवि के अधिशासी अभियंता कृष्ण कुमार को दिए।

    बबियाड़ गांव में हो रहे भू कटाव के रोकथाम के लिए भू वैज्ञानिक के साथ सर्वे कर सुरक्षात्मक कार्य करने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। पदमपुरी-बबियाड़ सड़क में हाटमिक्स एवं सुधारीकरण का कार्य प्रारंभ करने के लिए लोनिवि को निर्देश दिया।

    ग्रामीणों ने क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अधूरे एवं खराब गुणवत्ता के किए गए कार्यों की भी शिकायत जिलाधिकारी के समक्ष की गई। जिस पर डीएम ने क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कराए गए कार्यों की जांच कराने का निर्देश दिया। क्षेत्रीय जनता ने क्षतिग्रस्त विद्यालय, अध्यापकों की तैनाती किए जाने की मांग रखी।

    शिविर में कुल 112 समस्याएं जनता की पंजीकृत की गई। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के शिविर में 350 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निशुल्क दवा ली। कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा सब्सिडी में कुल 60 लोगों को कृषि बीज उपकरण व रसायन वितरित किया गया। पशुपालन विभाग ने 25 लोगों को पशुओं के लिए दवा दी।

    शिविर में 90 लोगों के आधार बनाए गए। यूसीसी के अंतर्गत 6 प्रमाण पत्र बनाए गए। समाज कल्याण विभाग ने 15 पेंशन संबंधित आवेदन उपलब्ध कराने के साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।

    इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल, एसडीएम केएन गोस्वामी, विधायक भीमताल राम सिंह कैड़ा, ब्लाक प्रमुख भावना आर्या, दीपक पोडवाल व ग्राम प्रधान प्रकाश चंद्र आदि मौजूद रहे।