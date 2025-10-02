सीएम धामी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा परफॉर्मेंस पर तत्कालीन EO को किया सम्मानित, दिए 15 लाख रुपये का चेक
भीमताल नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्कालीन ईओ उदयवीर सिंह को देहरादून में सम्मानित किया और पालिका क्षेत्र के विकास के लिए 15 लाख रुपये का चेक दिया। पालिका ने राष्ट्रीय रैंकिंग में 350वां और राज्य रैंकिंग में छठा स्थान प्राप्त किया है।
जागरण संवाददाता, भीमताल। स्वच्छता सर्वेक्षण में भीमताल नगर पालिका के बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए प्रदेश स्तर पर तृतीय स्थान हासिल करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्कालीन ईओ उदयवीर सिंह को आज देहरादून में सम्मानित किया है।
साथ ही भीमताल पालिका क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने के लिए 15 लाख रुपये का चेक भी दिया है।इससे नगर पालिका कर्मचारियों के साथ ही भीमताल नगरवासियों में काफी खुशी का माहौल है।
भीमताल नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण नैशनल रैंकिंग में 350 तो उत्तराखंड स्टेट रैंकिंग में 6वें एवं नैनीताल जिले में दूसरा स्थान एवं पालिका परिषद श्रेणी स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
जबकि, पिछली बार भीमताल पालिका का स्वच्छता सर्वेक्षण में स्टेट रैंकिंग 28 थी। साथ ही ओडीएफ प्लस से ओडीएफ प्लस-प्लस सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया है।
भीमताल नगर पालिका के तत्कालीन ईओ उदयवीर सिंह ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छा रैंक प्राप्त करने के पीछे मुख्य कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी रही है। इसके अतिरिक्त, प्रभावी कचरा संग्रह और परिवहन, और स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बताया कि नागरिकों ने गीला और सूखा कचरा को अलग-अलग करके कूड़ा दान वाहन में डाला। साथ ही सड़कों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई, सार्वजनिक स्थान को साफ-सुथरा रखने में पूरी कोशिश रही है।
इसके अलावा खुले में शौच को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किया गया। इसके लिए जगह-जगह शौचालायों का निर्माण कराया गया। मौजूदा समय में तत्कालीन ईओ उदयवीर सिंह ऊधम सिंह नगर के जसपुर पालिका में ईओ के पद पर कार्यरत हैं।
पालिका कर्मियों की सक्रियता एवं मेनहत के बदौलत स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में अच्छा अंक प्राप्त हुआ है। स्वच्छता के प्रति गंभीरता बरतने वाले सभी नागरिकों का आभार। -सीमा टम्टा, चेयरमैन, नगर पालिका परिषद-भीमताल।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।