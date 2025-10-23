क्या आप भी रात में घर के बाहर पार्क करते हैं गाड़ी? तो इस खबर को पढ़कर हो जाएं सावधान
आजकल शहरों में जगह की कमी के कारण लोग अपनी गाड़ियां घर के बाहर पार्क करते हैं, जिससे चोरी और नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। रात के अंधेरे में चोर आसानी से गाड़ी चुरा सकते हैं या उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए उसे घर के अंदर पार्क करें या सुरक्षित पार्किंग स्थल पर खड़ा करें। एंटी-थेफ्ट डिवाइस भी लगवा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गौलापार में दो दिनों में बाइक चोरी की तीन घटनाएं सामने आयी हैं। एक में तो चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं डहरिया स्थित ईको टाउन में एक चोर महिला की स्कूटी लेकर फरार हो गया है। अगर आप भी रात में घर के बाहर वाहन खड़ा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए।पुलिस ने चारों मामलों में एक नामजद समेत तीन अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
धानमिल ईको टाउन फेस-1 निवासी ज्योति बिनवाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 12 अक्टूबर को उसने अपने घर के बाहर स्कूटी खड़ी की थी। 13 अक्टूबर की सुबह जब घर के बाहर देखा तो स्कूटी गायब थी। स्कूटी को आसपास काफी ढूंढा गया लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। पुलिस ने 22 अक्टूबर की रात अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
वहीं गौलापार के नवाड़खेड़ा राम लाल कालोनी निवासी विकास कुमार मंडल ने पुलिस को बताया कि 21 अक्टूबर को चोर उनके घर की गैलरी से मोटर साइकिल चोरी कर ले गया। शातिर घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और उसकी पहचान बागजाला निवासी सौरभ आर्या के रूप में हुई।
तीसरे मामले में बागजाला गौलापार निवासी नारायण सिंह ने पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर की सुबह करीब तीन बजे के बाद उनके घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। चौथे मामले में बागजाला निवासी भाष्कर सुयाल ने पुलिस को बताया कि 22 अक्टूबर की रात उनकी बाइक भी घर के बाहर से चोरी हो गई। काठगोदाम थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि एक नामजद समेत अज्ञात चारों पर प्राथमिकी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है।
