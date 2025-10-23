जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गौलापार में दो दिनों में बाइक चोरी की तीन घटनाएं सामने आयी हैं। एक में तो चोर सीसीटीवी में कैद हो गया है। वहीं डहरिया स्थित ईको टाउन में एक चोर महिला की स्कूटी लेकर फरार हो गया है। अगर आप भी रात में घर के बाहर वाहन खड़ा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए।पुलिस ने चारों मामलों में एक नामजद समेत तीन अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

धानमिल ईको टाउन फेस-1 निवासी ज्योति बिनवाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा कि 12 अक्टूबर को उसने अपने घर के बाहर स्कूटी खड़ी की थी। 13 अक्टूबर की सुबह जब घर के बाहर देखा तो स्कूटी गायब थी। स्कूटी को आसपास काफी ढूंढा गया लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं दी। पुलिस ने 22 अक्टूबर की रात अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

वहीं गौलापार के नवाड़खेड़ा राम लाल कालोनी निवासी विकास कुमार मंडल ने पुलिस को बताया कि 21 अक्टूबर को चोर उनके घर की गैलरी से मोटर साइकिल चोरी कर ले गया। शातिर घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और उसकी पहचान बागजाला निवासी सौरभ आर्या के रूप में हुई।