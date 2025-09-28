Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand Tourism: नैनीताल में आया 'बंगाली सीजन', बढ़ने लगी इस राज्‍य के पर्यटकों की आमद

    By kishore joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:39 PM (IST)

    नैनीताल में बंगाली सीजन के रूप में प्रसिद्ध ऑटम सीजन शुरू हो गया है। बंगाली पर्यटकों के आगमन से शहर में रौनक बढ़ गई है। पर्यटन कारोबारियों को दिवाली तक पर्यटकों की आमद जारी रहने की उम्मीद है। इस बार बुकिंग में 40% की कमी आई है जिसका कारण भारी बारिश का पूर्वानुमान है। बंगाली पर्यटकों का मुख्य आकर्षण हिमालय है।

    prefferd source google
    Hero Image
    नैनीताल के ऑटम सीजन में बंगाली सैलानियों की आमद शुरू। File

    जासंं, नैनीताल। बंगाली सीजन के नाम से मशहूर नैनीताल के ऑटम सीजन में बंगाली सैलानियों की आमद शुरू होने लगी हैं। जिस कारण शनिवार को नगर में चहल पहल रही। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार दीवाली तक बंगाली सैलानियों की आमद जारी रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करीब एक माह चलने वाले वाले ऑटम सीजन में दुर्गा पूजा से पहले बंगाली सैलानियों का पहुंचना शुरू हो जाता है, जो दीवाली पर्व तक जारी रहता है। इस दीवाली जल्द है तो ऑटम सीजन भी जल्द समाप्त होने की संभावना है।

    ऑटम सीजन में नगर के दर्जनभर से अधिक होटलों का कारोबार बंगाली पर्यटकों पर निर्भर रहता है। हालाकि एक दशक पहले तक इनकी संख्या बहुत अधिक रहती थी, जो सीमित होकर रह गई है।

    बंगाली सैलानियों का मुख्य आकर्षण हिमालय है, जो ऑटम के दौरान बेहद मनमोहक नजर आता है और नैनीताल की कई चोटियों से हिमालय के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि ऑटम सीजन बंगाली पर्यटकों का प्रिय रहा है।

    नैनीताल में इस बार अक्टूबर तक बंगाली पर्यटक समूहों की एडवांस बुकिंग पिछले सालों की अपेक्षा करीब 40 प्रतिशत घटी है, इसकी वजह भारी बारिश का पूर्वानुमान बताया जा रहा है।