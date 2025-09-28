जासंं, नैनीताल। बंगाली सीजन के नाम से मशहूर नैनीताल के ऑटम सीजन में बंगाली सैलानियों की आमद शुरू होने लगी हैं। जिस कारण शनिवार को नगर में चहल पहल रही। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि इस बार दीवाली तक बंगाली सैलानियों की आमद जारी रहेगी।

करीब एक माह चलने वाले वाले ऑटम सीजन में दुर्गा पूजा से पहले बंगाली सैलानियों का पहुंचना शुरू हो जाता है, जो दीवाली पर्व तक जारी रहता है। इस दीवाली जल्द है तो ऑटम सीजन भी जल्द समाप्त होने की संभावना है।

ऑटम सीजन में नगर के दर्जनभर से अधिक होटलों का कारोबार बंगाली पर्यटकों पर निर्भर रहता है। हालाकि एक दशक पहले तक इनकी संख्या बहुत अधिक रहती थी, जो सीमित होकर रह गई है।

बंगाली सैलानियों का मुख्य आकर्षण हिमालय है, जो ऑटम के दौरान बेहद मनमोहक नजर आता है और नैनीताल की कई चोटियों से हिमालय के दर्शन होते हैं। यही वजह है कि ऑटम सीजन बंगाली पर्यटकों का प्रिय रहा है।

नैनीताल में इस बार अक्टूबर तक बंगाली पर्यटक समूहों की एडवांस बुकिंग पिछले सालों की अपेक्षा करीब 40 प्रतिशत घटी है, इसकी वजह भारी बारिश का पूर्वानुमान बताया जा रहा है।