उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अब 200 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं नाच सकेंगे बराती, डीजे भी बैन

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। सहालग सीजन के चक्कर में हल्द्वानी में आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो रही है। रात की बरातों से लोगों की परेशानी और बढ़ रही है। समस्या के समाधान को पुलिस ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बैंक्वेट हाल या विवाह स्थल से अधिकतम 200 मीटर दूरी तक से बरात पैदल आएगी। यानी बरातियों के नाचने और जश्न मनाने का दायरा कम होगा। इसके अलावा लाइटिंग व्यवस्था को लेकर पीछे-पीछे बड़ी ठेला गाड़ियां ले जाने की बजाय हाथ वाली झालर लाइटिंग को प्रमुखता दी जाएगी। जिन्हें बैंड टीम से जुड़े मजदूर सड़क किनारे ही लेकर चलेंगे।



हल्द्वानी में शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक खुले बैंक्वेट हालों से आजकल हर दिन शहनाई की गूंज सुनने को मिल रही है। मुख्य मार्ग के साथ आबादी क्षेत्र के बीच में भी बरात घर खुल चुके हैं। जिस वजह से जाम की समस्या पैदा हो रही है। शनिवार और रविवार को साप्ताहांत पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने से जाम और नासूर हो जाता है। गाड़ियों के काफिलों के बीच जरूरी काम से जाने वालों के साथ ही एंबुलेंस तक फंस जाती है।