हल्द्वानी के बनभूलपुरा में चोरी की बिजली से रोशन हो रहा था उर्स मेला, 12 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बनभूलपुरा में चोरगलिया रोड स्थित रेलवे क्रासिंग के पास आयोजित उर्स मेला चोरी की बिजली से रोशन हो रहा था। ऊर्जा निगम को आयोजन में करीब 18 किलोवाट बिजली चोरी होने का अनुमान है। मामले में टीम ने मेला आयोजक के विरुद्ध शुक्रवार की शाम बनभूलपुरा कोतवाली में तहरीर सौंप दी है।

बनभूलपुरा में चार नवंबर से उर्स मेले के लिए अस्थायी कनेक्शन लिया गया था। शुक्रवार को मेले का समापन था। इसके लिए बाकायदा ऊर्जा निगम की टीम ने मेले के लिए मीटर लगाया था, लेकिन मेले में मीटर को बाईपास कर अतिरिक्त बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था।

यूपीसीएल की टीम ने गुरुवार देर रात अचानक छापा मारकर बिजली चोरी का यह मामला पकड़ा। प्रारंभिक जांच में करीब 18 किलोवाट बिजली चोरी होने का अनुमान है। टीम के जांच करने पर यह सामने आया कि अस्थायी कनेक्शन होने के बावजूद मीटर के तार में कट लगाकर बाईपास कनेक्शन जोड़ा गया था। इसके जरिये निर्धारित कनेक्शन से कहीं अधिक बिजली का उपयोग किया जा रहा था। मेले में अधिक रोशनी वाली हैलोजन लाइटें भी लगाई गई थीं, जिनमें बिजली की खपत काफी अधिक होती है।

इस पर टीम ने विद्युत मीटर और तार जब्त कर मौके पर ही कनेक्शन काट दिया। साथ ही, उपखंड अधिकारी कालाढूंगी की ओर से मेला आयोजक नियाज अहमद के विरुद्ध तहरीर सौंपी गई है। वहीं, बिजली चोरी के मामले में जुर्माना निर्धारित करने की फाइल यूपीसीएल के मुख्यालय को भेज दी गई है। मेला आयोजक के विरुद्ध करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

मीटर रीडर की लापरवाही पर सेवा समाप्त यूपीसीएल के अधीक्षण अभियंता रवि राजौरा ने लालडांठ क्षेत्र में छापेमारी कर विद्युत मीटरों की जांच की। इस दौरान एक घर के स्मार्ट मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी मिली। जांच में सामने आया कि निगम के ही मीटर रीडर ने गलत रीडिंग फीड की थी। मामला सामने आने के बाद ठेका कर्मी मीटर रीडर की सेवा समाप्त कर दी गई है।