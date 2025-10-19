नहीं छटा ऑफ सीजन का ग्रहण, महानगरों की खराब हवा दीवाली के बाद सैलानियों को लाएगी नैनीताल

जागरण संवादाता, नैनीताल। नगर में मानसून से लगा ऑफ सीजन का ग्रहण अभी तक छट नहीं पाया है। अब दीपावली से लगातार कुछ दिनों का अवकाश और मैदानी भागों में बढ़ते प्रदूषण से सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। अलबत्ता होटलों में दीपावली के बाद की 25 फीसद एडवांस बुकिंग हो चुकी है।

धराली व थराली समेत राज्य के तमाम हिस्सों में आई आपदा का दंश नैनीताल के पर्यटन को भुगतना पड़ा। पर्यटकों की आमद में भारी गिरावट से नगर के पर्यटन को चार महीने के ऑफ सीजन का सामना करना पड़ा हैं। जिसने पर्यटन कारोबारियों की कमर तोड़कर रख दी है। इसकी भरपाई की उम्मीद ऑटम सीजन की जा रही थी, जो अभी तक बुरी तरह गिरा हुआ है।

मगर अब होटलों में आ रही एडवांस बुकिंग के चलते पर्यटन हालात में सुधार आने की उम्मीद जगी है। नगर अधिकांश उच्च स्तरीय होटलों में 25 फीसद से अधिक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि अगले हफ्ते पर्यटन कारोबार में उछाल आएगा। इसकी वजह मैदानी भागों में दीपावली के बाद खराब वायु गुणवत्ता होगी। पिछले कुछ वर्षों से दीपावली के बाद से सैलानियों का पहुंचने का प्रचलन बढ़ा है, जो इस बार भी बरकरार रहेगा।