Nainital: शादियों का सीजन शुरू होते ही हाईवे पर लगने लगा जाम, लोग परेशान

संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी । शादियों का सीजन शुरु होने के साथ ही अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर जाम की भी शुरुआत हो गई है। खैरना बाजार क्षेत्र में वाहनों के बेतरतीब ढंग से पार्क होने से बाजार में वाहनों की कतार लग रही है। सुबह से शाम तक कई बार लगने वाले जाम से आवाजाही करने वाले परेशान हैं।

अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर वीकेंड पर जाम की समस्या सामने आने के बाद अब शादी बारातों के वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने से रोजाना ही जाम की समस्या पैदा होने लगी है। वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने तथा बाजार क्षेत्रों में बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए वाहन जाम का प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। हाईवे पर खैरना चौराहे के आसपास लगने वाले जाम से स्थानीय लोग परेशान हैं।