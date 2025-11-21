Nainital: शादियों का सीजन शुरू होते ही हाईवे पर लगने लगा जाम, लोग परेशान
नैनीताल में शादियों का सीजन शुरू होते ही अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर जाम लगना शुरू हो गया है। खैरना बाजार में बेतरतीब पार्किंग से वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने गलत पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिसपर पुलिस ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी । शादियों का सीजन शुरु होने के साथ ही अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर जाम की भी शुरुआत हो गई है। खैरना बाजार क्षेत्र में वाहनों के बेतरतीब ढंग से पार्क होने से बाजार में वाहनों की कतार लग रही है। सुबह से शाम तक कई बार लगने वाले जाम से आवाजाही करने वाले परेशान हैं।
अल्मोड़ा-हल्द्वानी हाईवे पर वीकेंड पर जाम की समस्या सामने आने के बाद अब शादी बारातों के वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने से रोजाना ही जाम की समस्या पैदा होने लगी है। वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होने तथा बाजार क्षेत्रों में बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए वाहन जाम का प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। हाईवे पर खैरना चौराहे के आसपास लगने वाले जाम से स्थानीय लोग परेशान हैं।
स्कूलों में छुट्टी के समय जाम लगने से बच्चों को भी दिक्कतें हो रही हैं। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी, विरेन्द्र सिंह बिष्ट, मनीष तिवारी, गोविंद सिंह नेगी आदि ने बाजार क्षेत्र में जहां तहां गलत ढंग से वाहनों को पार्क करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है। चौकी प्रभारी खैरना हर्ष बहादुर पाल के अनुसार बाजार क्षेत्र में गलत ढंग से वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।