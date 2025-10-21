Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Nainital Fire News: ओल्ड लंदन हाउस में फिर भीषण अग्निकांड, लाखों का नुकसान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:17 AM (IST)

    नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस में फिर आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ। आग का कारण अज्ञात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट की आशंका है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। 27 अगस्त को इसी बिल्डिंग के दूसरे व तीसरी मंजिल में आग से एक बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई थी। दो माह बाद फिर इसी बिल्डिंग में आग लगने की घटना को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। आग की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नैनीताल के ओल्ड लंदन हाउस में भीषण आग, लाखों की क्षति।

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल मोहन को चौराहे के समीप हैरिटेज भवन ओल्ड लंदन हाउस करीब दो माह बार फिर आग लग गई। आग से फर्नीचर कारोबारी को लाखों का नुकसान हुआ है, अलबत्ता स्थानीय लोगों व दमकल कर्मियों की मेहनत से बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में बैंक आदि को बचा लिया गया। करीब दो घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आग की लपटें देखते ही देखते छूने लगीं आसमान


    बीती रात करीब 2.30 बजे ओल्ड लंदन हाउस के पिछली बार के अग्निकांड में बचे हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। सूचना पर स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए और फायर विभाग को सूचना दी। दमकल वाहन पहुंचा लेकिन फायर हाईडेंट में पानी का प्रेशर नहीं होने से आग पर काबू करने में परेशानी खड़ी हो गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। इसके बाद स्थानीय लोगों, पुलिस, दमकल विभाग के प्रयासों से सुबह करीब 4:30बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।

     

    लाखाें का सामान जलकर राख

     

    आग से गोविंद कनौजिया की कनौजिया फर्नीचर प्रतिष्ठान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। राहत बचाव कार्य में शामिल पवन व्यास के अनुसार यदि पंप में प्रेशर होता तो आग पर जल्दी काबू कर लिया जाता। उल्लेखनीय है 27 अगस्त को इसी बिल्डिंग के दूसरे व तीसरी मंजिल में आग से एक बुजुर्ग महिला जिंदा जल गई थी। दो माह बाद फिर इसी बिल्डिंग में आग लगने की घटना को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। आग की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है।