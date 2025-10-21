Nainital Fire News: ओल्ड लंदन हाउस में फिर भीषण अग्निकांड, लाखों का नुकसान

जागरण संवाददाता, नैनीताल। शहर के मल्लीताल मोहन को चौराहे के समीप हैरिटेज भवन ओल्ड लंदन हाउस करीब दो माह बार फिर आग लग गई। आग से फर्नीचर कारोबारी को लाखों का नुकसान हुआ है, अलबत्ता स्थानीय लोगों व दमकल कर्मियों की मेहनत से बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में बैंक आदि को बचा लिया गया। करीब दो घंटे में आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आग की लपटें देखते ही देखते छूने लगीं आसमान

बीती रात करीब 2.30 बजे ओल्ड लंदन हाउस के पिछली बार के अग्निकांड में बचे हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी। सूचना पर स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए और फायर विभाग को सूचना दी। दमकल वाहन पहुंचा लेकिन फायर हाईडेंट में पानी का प्रेशर नहीं होने से आग पर काबू करने में परेशानी खड़ी हो गई। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने हंगामा भी किया। इसके बाद स्थानीय लोगों, पुलिस, दमकल विभाग के प्रयासों से सुबह करीब 4:30बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया गया।