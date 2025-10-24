घर वालों से नाराज होकर नैनीताल रोड पहुंची लड़की, चलती गाड़ियों के आगे लगा दी कूद और फिर...
हल्द्वानी में एक नाबालिग लड़की ने घर वालों से नाराज़ होकर नैनीताल रोड पर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने चलती गाड़ियों के आगे कूदने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने उसे बचा लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। बुधवार की रात परिवार वालों से नाराज होकर एक किशोरी नैनीताल रोड पर आ गई और वाहनों के आगे आकर कूदने लगी। हालांकि किशोरी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। लोगों के पूछने पर वह कहने लगी मुझे अकेला छोड़ दो मैं अपनी जान देने के लिए घर से निकली हूं। इंटरनेट मीडिया में युवती की वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है। पुलिस की ओर से नाबालिग की काउंसलिंग के बाद उसे स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।
भोटिया पड़ाव क्षेत्र की रहने वाली एक 12वीं की छात्रा परिवार वालों के किसी बात को लेकर डांटने के बाद नाराज होकर नैनीताल रोड की तरफ आ गई। गुस्से में किशोरी कई बार डिवाइडर पर चढ़कर वाहनों के आगे कूदकर जान देने की कोशिश करने लगी। लेकिन वाहन चालकों और स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा होते हुए टल गया। ऐसे में सड़क से गुजर रही एक युवती ने किशोरी को देखा और वाहनों के आगे कूदने से रोक लिया।
पुलिस को सूचना देने पर भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी अनिल कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जिसपर युवती ने रोते हुए पुलिस से बोला की आप लोग मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपनी जान देने निकली हूं। ऐसे में पुलिस ने किशोरी को पकड़ लिया और उसे थाने ले आई। साथ ही स्वजन को भी पुलिस ने थाने में बुलाया। दोनों की काउंसलिंग के बाद पुलिस ने किशोरी को स्वजन के सुपुर्द किया।
