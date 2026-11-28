जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । मानदेय बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 16 दिनों से हड़ताल चल रही है। इसके चलते जिले के 1350 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 550 में ताला लटक गया है।

इसके चलते इन केंद्रों में पढ़ने वाले करीब 5000 बच्चे घर में बैठे हुए हैं। इनको केंद्रों में खिचड़ी, दलिया व हलवा भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं गर्भवती व धात्री महिलाओं को टीएचआर भी नहीं बंट रहा है।

जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल से नौनिहालों, गर्भवती व धात्री महिलाओं के पोषाहार में भी संकट आ गया है। ओखलकांडा, धारी, रामनगर व कोटाबाग ब्लाक के आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं। 20 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में लटका ताला वहीं हल्द्वानी के 20 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में ताला लटका हुआ है। इधर, शुक्रवार को बुध पार्क में कैबिनेट में फैसले के इंतजार में बैठीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं तब और भड़क उठीं, जब उनके हक की बात बैठक में नहीं हुई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश सदस्य धनपा बिष्ट ने कहा कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, वो हड़ताल में ही रहेंगी।