जागरण संवाददाता, देहरादून। मानदेय बढ़ाने, सेवानिवृत्ति लाभ देने और छंटनी रोकने जैसी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं को शासन ने राहत देने का भरोसा दिया है। सोमवार को सचिवालय में हुई वार्ता में तीनों वर्गों का मानदेय बढ़ाने पर सहमति बनी।

आशा कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि देने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण कोष में सरकार का अंशदान देने का भी निर्णय हुआ। भोजनमाताओं की छंटनी पर रोक लगाने और सेवानिवृत्ति पर धनराशि देने का प्राविधान करने पर सहमति बनी है।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि देने, भोजनमाताओं की छंटनी रोकने पर भी सहमति सीटू के नेतृत्व में आशा, आंगनबाड़ी, भोजनमाता और अन्य श्रमिक संगठनों ने सचिवालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि शैलेश बगोली और स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल विकास तथा श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्रमिक संगठनों ने इस दौरान 18 नवंबर को सचिवालय महापड़ाव में सौंपे गए मांगपत्र के बिंदुओं पर शासन के सामने अपना पक्ष रखा।

वार्ता में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त राशि देने पर सहमति बनी। इसके लिए हरियाणा की तर्ज पर नियम लागू किए जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का शासनादेश जारी किया जाएगा।