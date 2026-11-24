जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand weather: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों बदला हुआ है। पहाड़ से मैदान तक दिनभर चटख धूप खिलने से दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है, जबकि सुबह और शाम ठंड बढ़ने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। वहीं, पर्वतीय इलाकों में रात और सुबह के समय ठिठुरन बढ़ गई है। बात आज के मौसम की करें तो बागेश्वर में आज सुबह कोहरा छाया हुआ है। यहां का अधिकतम तापमान 18 तथा न्यूनतम 10 डिग्री के आसपास बना हुआ है। सुबह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं नैनीताल में धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो गया है।

प्रदेशभर में शुष्क रहेगा मौसम मौसम के इस उतार-चढ़ाव के बीच पहाड़ों में पाला और घाटी वाले क्षेत्रों में हल्का कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगा है। खासकर सुबह के समय पाले के कारण ठंड का असर अधिक महसूस किया जा रहा है। वहीं, पर्वतीय जनपदों की घाटियों में कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित होने की संभावना है।