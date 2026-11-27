संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। झारखंड में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार 20 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक खेल विद्यालय के रूप में विकसित करेगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत कोडरमा और खूंटी जिले का चयन किया गया है। योजना की तैयारियों को लेकर समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक किरण पासी ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक की।

बैठक में कोडरमा के उप विकास आयुक्त रवि जैन, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी कनक तिर्की और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रेखा रानी सहित अन्य प्रखंडों की सीडीपीओ शामिल हुईं। निदेशक ने कोडरमा जिले के लिए चयनित 20 केंद्रों की सूची 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

योजना के तहत कोडरमा प्रखंड में सात, जयनगर में छह, डोमचांच में तीन तथा मरकच्चो और सतगावां में दो-दो केंद्रों का चयन किया जाएगा। इन केंद्रों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति भी होगी। फरवरी से इनके संचालन का लक्ष्य रखा गया है।

चित्रकारी और खेल सामग्री से सजेंगे केंद्र चयनित केंद्रों की दीवारों पर वर्णमाला, गिनती, फल-फूल और पशु-पक्षियों से संबंधित शैक्षणिक चित्र बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए झूले, खिलौने, रंग-बिरंगे मेज-कुर्सी और अन्य खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।