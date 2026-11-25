संवाद सहयोगी, कोडरमा। नए प्रयोग और आधुनिक तकनीक अपनाकर कम जमीन से भी अच्छी कमाई की जा सकती

है। डोमचांच के किसान संत कुमार मेहता ने इसे साबित किया है। आठवीं पास संत ने ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सोलर सिंचाई की मदद से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया।

साल 2020 में पत्थर उद्योग छोड़कर खेती शुरू करने के बाद उन्हें जमीन तैयार करने में दो साल लगे। अब वे कई सब्जियों के साथ इस वर्ष करीब तीन कट्ठा जमीन पर स्ट्राबेरी उगा रहे हैं। उनकी सफलता आसपास के किसानों को फसल विविधीकरण, आधुनिक सिंचाई और जैविक तरीकों के लिए प्रेरित कर रही है।

नोएडा और शिमला में लिया प्रशिक्षण खेती के नए तरीकों को सीखने के लिए संत ने कृषि विभाग की ओर से नोएडा, शिमला और अन्य कृषि संस्थानों में कृषि एवं बागवाणी का प्रशिक्षण लिया। उन्होंने देश के जाने-माने किसानों से भी आधुनिक खेती की बारीकियां सीखकर अपने खेतों में अपनाईं। जैविक तरीकों से उन्होंने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया। करीब 12 एकड़ जमीन की सिंचाई में अब पहले की तुलना में महज 30 प्रतिशत पानी लगता है।

संत के अनुसार, साल 2023 से पहले सिंचाई के लिए तीन जलस्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। ड्रिप इरिगेशन से अब एक ही जलस्रोत से काम चल जाता है। एक खेत में कई फसलें: संत धान, गेहूं, सरसों और आम के साथ स्ट्राबेरी, भिंडी, झींगा, मिर्च, कद्दू और करेला उगाते हैं। मौसम और फसल की जरूरत के अनुसार योजना बनाकर उन्होंने एक फसल पर निर्भरता कम की है। उनके खेत में फिलहाल आलू, गोभी, मटर, बोदी, टमाटर और मिर्च भी लगी है। वे तीन साल से स्ट्राबेरी की खेती कर रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

जैविक खाद का इस्तेमाल, कीटनाशक लगभग नहीं संत के मुताबिक, उनकी खेती पूरी तरह जैविक पद्धति पर आधारित है। खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए वे जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट और केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। फसलों को कीटों से बचाने के लिए नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र और बीजा अमृत जैसे तरीके अपनाते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग लगभग नहीं होता। उन्होंने आम की बागवानी भी शुरू की है।