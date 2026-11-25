पंचायत सूत्र, करनामेपुर (शाहपुर)। प्रखंड में कृषि विभाग की लेटलतीफी किसानों पर भारी पड़ रही है। अनुदानित बीज वितरण की व्यवस्था में देरी के कारण करनामेपुर समेत आसपास के गांवों के किसानों को सरकारी योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

स्थिति यह है कि दलहनी फसलों की बुआई का समय लगभग समाप्त होने के बाद प्रखंड में मसूर और मटर का बीज पहुंचा है। वहीं गेहूं की बुआई शुरू होने के बावजूद अब तक अनुदानित गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

विभाग की ओर से चने का बीज उपलब्ध कराया गया स्थानीय किसान देवमलपुर के मुन्ना मल्लाह, लालू डेरा के जितेंद्र यादव और खुटहा के हरेंद्र राय ने बताया कि इससे पहले कृषि विभाग की ओर से चने का बीज उपलब्ध कराया गया था।

हालांकि अनुदान के बावजूद इसकी कीमत 68 रुपये प्रति किलो निर्धारित होने के कारण अधिकांश किसानों ने इसे खरीदने में रुचि नहीं दिखाई। नतीजतन किसानों ने गांव में उपलब्ध सामान्य बीज से ही बुआई कर दी। गेहूं की बुआई का कार्य तेजी से किसानों का कहना है कि जब मसूर और मटर की बुआई का समय निकल गया। तब विभाग की ओर से इन फसलों का बीज उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में इसका लाभ कितने किसानों को मिल पाएगा, यह सवाल बना हुआ है।

दूसरी ओर क्षेत्र में गेहूं की बुआई का कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन अनुदानित गेहूं का बीज नहीं मिलने से किसानों को खुले बाजार से महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ रहा है या घर में रखे पुराने बीज से काम चलाना पड़ रहा है।