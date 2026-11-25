जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिले की कृषि योग्य मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी खेती और फसल उत्पादकता के लिए चुनौती बनती जा रही है।

मिट्टी में जिंक, बोरान और आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी भी सामने आ रही है। इसका सीधा असर धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन और मखाना की पैदावार पर पड़ रहा है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, बिना मिट्टी की जांच कराए रासायनिक उर्वरकों का असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने का प्रमुख कारण है।

जिला कृषि कार्यालय की मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में 12 मानकों पर मिट्टी की जांच की जाती है। इसके लिए खेत में जिग-जैग तरीके से नमूने एकत्र किए जाते हैं। जांच के बाद मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की स्थिति का आकलन किया जाता है।

इसी आधार पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे जरूरत के मुताबिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकें। धान में खैरा रोग का खतरा: मिट्टी में जिंक की कमी से धान की फसल में खैरा रोग होने की आशंका रहती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले से भूरे-कांस्य रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है।

वहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की कमी से पौधों की शुरुआती वृद्धि, जड़ों का विकास, दाने भरने और फसल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। बोरान और आयरन की कमी भी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित करती है। इसका असर मखाना समेत अन्य फसलों पर भी पड़ सकता है।