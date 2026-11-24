संवाद सहयोगी, तारडीह। प्रखंड में सरकारी स्तर पर धान खरीद शुरू नहीं होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फसल तैयार होने के बावजूद पैक्स के जरिए खरीद नहीं हो रही है।

मजबूरन किसान खुले बाजार में व्यापारियों को 1500 से 1700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान बेच रहे हैं, जबकि सरकारी दर 2441 से 2461 रुपये है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है।

किसी पैक्स के साथ खरीद का एग्रीमेंट नहीं

पैक्स अध्यक्षों के बहिष्कार के चलते अब तक किसी पैक्स के साथ खरीद का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। महथौर के रामदेव पासवान, महिया के गुड्डू सिंह, मछैता के मनोज कुमार, रहीटोल के मो मुसा और मदरिया के कौशल चौधरी ने बताया कि अधिकांश किसानों की फसल खलिहान में तैयार रखी है।

रबी की बुवाई के लिए खाद, बीज और अन्य जरूरी सामान जुटाने को धान बेचना उनकी मजबूरी है। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी पैक्स के साथ धान खरीद के एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

मनमाने और गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज पैक्स अध्यक्षों का आरोप है कि बिहार राज्य खाद्य निगम के मनमाने और गैर जिम्मेदाराना रवैये से हर साल पैक्स को ब्याज के रूप में लाखों रुपये का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई उन्हें अपनी जेब से करनी पड़ती है।