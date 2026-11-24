संवाद सहयोगी, केवटी। प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), केवटी-रनवे परिसर में करीब 35 लाख रुपये की लागत से निर्मित 20 बेड का चाइल्ड केयर सेंटर ढाई वर्ष बाद भी चालू नहीं हो सका है।

भवन निर्माण पूरा होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसे शुरू करने की पहल नहीं की गई है। इससे क्षेत्र के नवजात और गंभीर रूप से बीमार बच्चों को बेहतर उपचार के लिए करीब 22 किलोमीटर दूर डीएमसीएच जाना पड़ता है।

बच्चों की विशेष देखभाल और उपचार की सुविधा मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों की विशेष देखभाल और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीएचसी परिसर में इस अस्पताल का निर्माण कराया था। बताया जाता है कि यहां प्रतिवर्ष औसतन 2200 गर्भवती महिलाओं का प्रसव होता है।

इनमें कई नवजातों को जन्म के बाद विशेष देखभाल और उपचार की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद चाइल्ड केयर सेंटर चालू नहीं होने से परिजनों को परेशानी उठानी पड़ रही है। 20 बेड के प्रीफैब वार्ड का निर्माण जानकारी के अनुसार, नौ मार्च 2024 को रिलायबल इंटरप्राइजेज कंपनी ने 20 बेड के प्रीफैब वार्ड का निर्माण शुरू किया था। करीब तीन महीने में आठ जून 2024 को निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। लगभग 35 लाख रुपये की लागत से बने इस भवन में दो हॉल हैं।

प्रत्येक हॉल में दस-दस बेड लगाने की व्यवस्था है। इसके अलावा शौचालय, स्नानघर, चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अलग-अलग केबिन बनाए गए हैं। बिजली और पानी की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। विडंबना यह है कि तैयार भवन का उपयोग बच्चों के उपचार के बजाय दूसरे कार्यों में हो रहा है।

भवन के आसपास घास-फूस उग आए एक हॉल में फिलहाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की 102 एंबुलेंस के कर्मी रह रहे हैं। भवन के आसपास घास-फूस उग आए हैं। वहीं, इस केंद्र में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. कसीम अहमद फैजी भी पदस्थापित हैं। इसके बावजूद सेंटर का संचालन शुरू नहीं हो पाया है।