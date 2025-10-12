जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का 75वां सामान्य निकाय अधिवेशन शनिवार को पीलीकोठी स्थित एक बैंक्वेट हाल में हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ बैठक का आरंभ हुआ। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने एक फरवरी से आंचल दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाने की घोषणा की।

साथ ही महंगाई को देखते हुए दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि चार रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने की मांग शासन से की है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों की दुग्ध समिति के सचिवों की प्रोत्साहन राशि भी 25 पैसे प्रति लीटर दिए जाने का निवेदन सरकार से किया है।

बताया कि महिलाओं के बनाए उत्पादों को दुग्ध समितियों के माध्यम से खरीदकर दुग्ध संघ के माध्यम से बाजार में उतारा जाएगा। ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले और लोगों की आय में वृद्धि हो। इसी के साथ लोगों से स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।