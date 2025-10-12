Language
    उत्‍तराखंड के इस जिले में महंगा हुआ आंचल का दूध, बढ़ा दिए रेट

    By Sumit Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधिवेशन में आंचल दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की घोषणा की गई। दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की मांग की गई है। महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को दुग्ध समितियों के माध्यम से बाजार में उतारा जाएगा। दुग्ध संघ ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 277.84 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है।

    नैनीताल दुग्ध संघ के वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन में हुई घोषणा। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का 75वां सामान्य निकाय अधिवेशन शनिवार को पीलीकोठी स्थित एक बैंक्वेट हाल में हुआ। सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ बैठक का आरंभ हुआ। दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने एक फरवरी से आंचल दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाने की घोषणा की।

    साथ ही महंगाई को देखते हुए दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि चार रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर करने की मांग शासन से की है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों की दुग्ध समिति के सचिवों की प्रोत्साहन राशि भी 25 पैसे प्रति लीटर दिए जाने का निवेदन सरकार से किया है।

    बताया कि महिलाओं के बनाए उत्पादों को दुग्ध समितियों के माध्यम से खरीदकर दुग्ध संघ के माध्यम से बाजार में उतारा जाएगा। ताकि स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे उत्पादों को बेहतर बाजार मिले और लोगों की आय में वृद्धि हो। इसी के साथ लोगों से स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है।

    आगामी माह में जिले में भव्य मेले का आयोजन करने की तैयारी है, जिसमें दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही दीपावली से उत्तरायणी के बीच दुग्ध समिति के सचिवों को भी सम्मानित किया जाएगा। इधर, दुग्ध संघ ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए 277.84 करोड़ रुपये बजट का प्रविधान किया है। जिसमें 336.05 लाख नकद लाभ और 194.05 लाख रुपये शुद्ध लाभ होने का अनुमान है। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, मेयर गजराज बिष्ट, दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट, डा. अनिल कपूर आदि मौजूद रहे।