    हल्द्वानी के अनंत जोशी बने हैं योगी आदित्यनाथ के 'हीरो', पीलिया में की थी शूटिंग... मां ने खोला राज

    By Deep belwal Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:20 AM (IST)

    हल्द्वानी के अनंत जोशी ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म में शानदार भूमिका निभाई है। अल्मोड़ा के मूल निवासी अनंत ने हल्द्वानी में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनके माता-पिता जो नवरात्र और दिवाली मनाने आए हैं बेटे की सफलता से खुश हैं। पीलिया होने के बावजूद अनंत ने बेहतरीन अभिनय किया। उन्होंने कई टीवी शोज और फिल्मों में भी काम किया है।

    हल्द्वानी के अनंत जोशी बने हैं योगी आदित्यनाथ के 'हीरो'

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। अपने शहर के अनंत जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित फिल्म अजेयः द अनटोल्ड स्टोरी आफ ए योगी में योगी आदित्यनाथ की भूमिका शानदार तरीके से निभाई है।

    दिलचस्प है कि उत्तराखंड के मूल निवासी योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म में काम करने वाले अनंत जोशी मूल रूप से अल्मोड़ा के हवालबाग के हैं। उन्होंने वर्ष 2008 से 2010 के बीच हल्द्वानी स्थित अपने आवास में रहते हुए आम्रपाली कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है।

    अनंत जोशी के माता-पिता नवरात्र और दिवाली के लिए हल्द्वानी आए हुए हैं। यहां उनका परिवार भी रहता है। उनके पिता गोपाल दत्त जोशी बताते हैं कि अनंत को पहले से ही एक्टिंग का शौक था। वह कॉलेज में भी कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय रहते थे। कॉलेज के बाद वह नौकरी के लिए मुंबई गए। इसके बाद वह गुरुग्राम आए, जहां से वह फिल्मी दुनिया के लोगों के संपर्क में आए और फिर उन्होंने धीरे-धीरे टीवी से लेकर फिल्मों में काम करके नाम कमाया।

    वह बताते हैं कि वे परिवार के साथ बेटे की फिल्म देखने के लिए गए थे। अनंत के ताऊ जगदीश जोशी, चाचा विपिन जोशी और शंकर दत्त जोशी, भाई विनोद जोशी, योगेश जोशी और अनुज जोशी समेत परिवार के अन्य लोग उनका दमदार अभिनय देखकर बहुत खुश हुए। यही नहीं पड़ोसी और परिचित भी अनंत की एक्टिंग को देखकर तारीफ कर रहे हैं। इससे उनको गर्व महसूस हो रहा है।

    पीलिया में की शूटिंग, घबरा रही थीं मां

    मां मधु जोशी ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए जाने से ठीक पहले अनंत को पीलिया हो गया था। इसके बाद भी वह शूटिंग के लिए चले गए। इस दौरान उनको काफी चिंता और घबराहट हो रही थी। लेकिन, अनंत ने इतनी अच्छी एक्टिंग की है कि उनके बीमार होने का पता ही नहीं चल रहा है। अब बेटे की कामयाबी से उनको बहुत अच्छा लग रहा है।

    टीवी की दुनिया से लेकर फिल्मों तक का सफर

    अनंत जोशी ने जिंदगी अभी बाकी है मेरे घोस्ट, कर्ण संगिनी जैसे सीरियल्स में काम किया। वहीं गंदी बात, वर्जिन भास्कर, मामला लीगल है जैसी वेब सीरीज में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इसी तरह कटहल, 12वीं फेल और ब्लैकआउट जैसी फिल्मों में वह नजर आ चुके हैं।