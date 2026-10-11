तो क्या बदल जाएगा कैंची धाम दर्शन का टाइम... केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा ने अफसरों से क्या कहा?

जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री अजय टम्टा ने शनिवार को सर्किट हाउस में अधिकारियों संग बैठक ली। उन्होंने कैंची धाम क्षेत्र में लगने वाले जाम से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोगों को हो रही समस्या को स्वीकारा। पिछले सप्ताह हुई अव्यवस्था पर नाराजगी जताई।

साथ ही धाम में सुबह छह बजे की बजाय चार बजे से दर्शन की व्यवस्था पर जोर दिया। कहा कि मंदिर में आवागमन का एक ही रास्ता होने से भीड़ बढ़ती है। ऐसे में मंदिर में प्रवेश का एक मार्ग और निकासी का अलग मार्ग पार्किंग की ओर से निकाले जाने को कहा। इसे लेकर मंदिर प्रशासन से वार्ता कर समाधान निकालने के निर्देश दिए।