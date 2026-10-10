कैंची धाम में स्पेशल ट्रैफिक प्लान हुआ लागू, इस वीकेंड पर भीड़ काबू... क्यूआरटी टीम मुस्तैद

संवाद सूत्र, गरमपानी। वीकेंड पर पुलिस के विशेष यातायात व्यवस्था का असर हाईवे व कैंची धाम में दिखना शुरु हो गया। जहां एक ओर अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित तमाम बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है वहीं पिछले दिनों की अपेक्षा कैंची धाम में भी श्रद्धालुओं की भीड़ सीमित हो गई।

साढ़े बारह बजे तक साढ़े सात हजार श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर शीश झुकाए। पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के साथ ही क्यूआरटी के जवान भी कैंची क्षेत्र में डटे हुए हैं। कैंची से आगे के बाजार क्षेत्रों में सन्नाटा पसर जाने से व्यापारियों मायूस हैं।

जाम के कारण हाईवे पर आवाजाही करने वाले यात्रियों व पर्यटकों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। शनिवार के लिए यातायात प्लान जारी होने के बाद हाईवे पर सन्नाटा पसरा रहा। भवाली से शटल सेवा के जरिए श्रद्धालु कैंची धाम पहुंचे।