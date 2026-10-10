कैंची धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ ने उड़ाई अफसरों की नींद, निकासी के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशने में जुटा प्रशासन

संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी (नैनीताल)। देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र कैंची धाम में बढ़ती बाबा भक्तों की भीड़ से अफसरों की नींद उड़ गई है। व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने को अधिकारियों ने कमर कस ली है।

आश्रम से श्रद्धालुओं की निकासी को सुगम व व्यवस्थित बनाने को वैकल्पिक मार्ग की तलाश भी तेज हो गई है। अधिकारियों की टीम ने मंदिर के समीप से नदी की ओर वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की संभावनाओं को स्थलीय निरीक्षण कर रुपरेखा तैयार की।

शनिवार को एसएसपी डा. मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर एसपी संचार रेवाधर मठपाल की अगुवाई में पुलिस व लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम ने प्रस्तावित मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया।प्रस्तावित मार्ग के निर्माण, आवाजाही की संभावनाओं व निर्माण प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई।