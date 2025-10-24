नैनीताल की हवा में भी घुला 'जहर', वातावरण में हल्का धुंधलापन

जागरण संवादाता, नैनीताल । सरोवर नगरी की हवा में अभी ढाई गुना सुधार की जरूरत है। गुरुवार को यहां एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) के अनुसार हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 64 माइक्रोग्राम दर्ज की गई। इस कारण नगर के वातावरण में धुंध की हल्की परत नजर आई।

दीपावली पर हुई आतिशबाजी के चलते वायु की गुणवत्ता बिगड़ने का सिलसिला जारी है। इस वर्ष दीपावली के दूसरे दिन पोल्यूटेड मैटर (पीएम) की मात्रा 111 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 माइक्रोग्राम कम रही। 2024 में यह 119 माइक्रोग्राम रही थी। गुरुवार को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार आया है और पीएम की मात्रा 64 माइक्रोग्राम दर्ज की गई। इस बीच नगर के वातावरण में हल्का धुंधलापन बना रहा।