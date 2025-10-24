नैनीताल की हवा में भी घुला 'जहर', वातावरण में हल्का धुंधलापन
नैनीताल में वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी सामान्य से अधिक है, जहां पीएम 2.5 की मात्रा 64 माइक्रोग्राम दर्ज की गई है। दीपावली पर आतिशबाजी के कारण वायु गुणवत्ता बिगड़ी है। वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदूषण सामान्य से ढाई गुना अधिक है और बारिश होने पर सुधार की उम्मीद है।
जागरण संवादाता, नैनीताल । सरोवर नगरी की हवा में अभी ढाई गुना सुधार की जरूरत है। गुरुवार को यहां एअर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) के अनुसार हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 64 माइक्रोग्राम दर्ज की गई। इस कारण नगर के वातावरण में धुंध की हल्की परत नजर आई।
दीपावली पर हुई आतिशबाजी के चलते वायु की गुणवत्ता बिगड़ने का सिलसिला जारी है। इस वर्ष दीपावली के दूसरे दिन पोल्यूटेड मैटर (पीएम) की मात्रा 111 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 माइक्रोग्राम कम रही। 2024 में यह 119 माइक्रोग्राम रही थी। गुरुवार को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार आया है और पीएम की मात्रा 64 माइक्रोग्राम दर्ज की गई। इस बीच नगर के वातावरण में हल्का धुंधलापन बना रहा।
आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज के वरिष्ठ वायुमंडलीय विज्ञानी डा नरेंद्र सिंह ने बताया कि वायु प्रदूषण फिलहाल सामान्य से ढाई गुना बढ़ा हुआ है। यहां पीएम 2.5 की मात्रा सामान्यतः 25 माइक्रोग्राम के आसपास ही रहती है। आने वाले दिनों में भी सुधार जारी रहेगा। यदि बारिश या तेज हवा चलती है तो प्रदूषण जल्द छट जाएगा। मौसम अगले कुछ दिन शुष्क रहने की संभावना है। सोमवार को मौसम में बदलाव की संभावना है।
