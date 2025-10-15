Corbett Park: तीन महीने बाद खुले रामनगर के पर्यटन जोन, सैलानियों ने की जंगल सफारी

जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी व रामनगर वन प्रभाग के तीन पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। पर्यटकों को मिठाई खिलाकर सफारी के लिए भेजा गया। 30 जून से पर्यटन जोन मानसून के चलते बंद हुए थे।

बुधवार सुबह छह बजे बिजरानी पर्यटन जोन के आमडंडा गेट में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। कर्मचारियों ने पर्यटकों को लडडू खिलाकर उनका स्वागत किया। सुबह की पाली में 30 जिप्सियों से पर्यटक जंगल सफारी के लिए गए।

इस दौरान कार्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा, एसडीओ बिजरानी अमित ग्वासाकोटी, रेंजर नवीन चंद्र पांडे मौजूद रहे। इसके अलावा रामनगर वन प्रीााग के सीतावनी पर्यटन जोन में सुबह की पाली में निर्धारित 60 में से पांच ही जिप्सियों से पर्यटक सफारी के लिए गए। कोटा भंडारपानी गेट की भी यही स्थिति रही। जबकि पवलगढ़ गेट से 60 जिप्सियों से पर्यटक सफारी के लिए गए।