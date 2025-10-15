Corbett Park: तीन महीने बाद खुले रामनगर के पर्यटन जोन, सैलानियों ने की जंगल सफारी
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के रामनगर पर्यटन जोन तीन महीने बाद फिर से खुल गए हैं। मानसून के कारण बंद हुए ढिकाला, बिजरानी, झिरना और दुर्गादेवी जोन में पर्यटकों ने जंगल सफारी का आनंद लिया। बाघ, हाथी और हिरण जैसे वन्यजीवों को देखकर पर्यटक उत्साहित थे। ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, रामनगर। कार्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी व रामनगर वन प्रभाग के तीन पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। पर्यटकों को मिठाई खिलाकर सफारी के लिए भेजा गया। 30 जून से पर्यटन जोन मानसून के चलते बंद हुए थे।
बुधवार सुबह छह बजे बिजरानी पर्यटन जोन के आमडंडा गेट में विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने फीता काटकर व नारियल फोड़कर पर्यटन सत्र का शुभारंभ किया। कर्मचारियों ने पर्यटकों को लडडू खिलाकर उनका स्वागत किया। सुबह की पाली में 30 जिप्सियों से पर्यटक जंगल सफारी के लिए गए।
इस दौरान कार्बेट के उपनिदेशक राहुल मिश्रा, एसडीओ बिजरानी अमित ग्वासाकोटी, रेंजर नवीन चंद्र पांडे मौजूद रहे। इसके अलावा रामनगर वन प्रीााग के सीतावनी पर्यटन जोन में सुबह की पाली में निर्धारित 60 में से पांच ही जिप्सियों से पर्यटक सफारी के लिए गए। कोटा भंडारपानी गेट की भी यही स्थिति रही। जबकि पवलगढ़ गेट से 60 जिप्सियों से पर्यटक सफारी के लिए गए।
पवलगढ़ गेट से सफारी के लिए पर्यटकों को रेंजर रमेश चंद्र ध्यानी ने माला पहनाकर स्वागत किया। इसके अलावा पैदल घूमने के लिए कालाढूंगी स्थित कार्बेट फाल व बराती रौ पर्यटन स्थल भी पर्यटकों के लिए खुल गए। सुबह की पाली के पर्यटक सफारी से वापस लौट गए। हालांकि पहले दिन किसी भी पर्यटक को जंगल सफारी में बाघ नजर नहीं आया। दोपहर बाद की पाली में भी पर्यटक सफारी के लिए जाएंगे।
