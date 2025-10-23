Language
    उत्‍तराखंड में दीपावली के बाद छठ के लिए ट्रेनें हुई पैक, सीटों के लिए मारामारी

    By Uday Seth Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 03:44 PM (IST)

    दीपावली के बाद छठ पर्व के लिए ट्रेनों में भारी भीड़ है। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता जाने वाली ट्रेनों में सीटें नहीं मिल रही हैं। रानीखेत और बाघ एक्सप्रेस में वेटिंग 150-180 तक पहुंच गई है। फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी फुल हैं। काठगोदाम से दिल्ली, यूपी, बिहार जाने वाली ट्रेनों में स्लीपर कोच का आरक्षण बंद है। बाघ एक्सप्रेस में बुकिंग बंद होने से यात्री परेशान हैं। रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं।

    रानीखेत एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति ट्रेन में 150 के पार चल रही वेटिंग। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददता, हल्द्वानी । दीपावली के बाद अब छठ पर्व पर घर जाने वालों की भीड़ से ट्रेनें पैक हैं। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीट तक उपलब्ध नहीं है। रानीखेत एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस में वेटिंग 150-180 चल रही है। नियमित ट्रेनों के साथ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी पूरी तरह भर चुकी हैं। इससे लोग घर जाने के लिए काफी परेशान हैं।

    छठ पर्व आने में कुछ ही समय बचा है। पूर्वांचल समाज के लोग पर्व मनाने के लिए घर की तरफ जाने लगे हैं। इसके चलते लोगों ने ट्रेनों में एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। स्थिति ये है कि काठगोदाम से दिल्ली, उप्र, बिहार जाने वाली ट्रेनों में कुछ दिनों तक स्लीपर कोच के लिए आरक्षण बंद कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के एसी कोच में महज कुछ सीटें बची हैं। उसके लिए भी मारामारी हो रही है।

    वहीं, दिल्ली की ट्रेनों में भी यात्रियों के लिए वेटिंग धीरे-धीरे लंबी होती जा रही है। बाघ एक्सप्रेस में स्लीपर और सेकेंड एसी कोच में रिग्रेट की स्थिति है। जिसका मतलब है कि इसमें और बुकिंग नहीं हो सकती। इससे परेशान यात्री घर जाने के लिए दूसरे विकल्पों में जुटे हैं। जबकि कुछ वेटिंग क्लियर होने के इंतजार में रहते हैं।

    भारतीय रेलवे ने इस त्योहार में काठगोदाम से मुंबई के लिए हर गुरुवार को पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई है। इसमें भी सीटें मिलनी मुश्किल हो गई है। इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि त्योहार को लेकर ट्रेनों में अक्सर वेटिंग की स्थिति रहती है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है।

    बाघ एक्सप्रेस ट्रेन में सीटों की स्थिति

    • तारीख स्लीपर थर्ड एसी सेकेंड एसी
    • 23 अक्टूबर 130 रिग्रेट रिग्रेट
    • 24 अक्टूबर रिग्रेट 87 रिग्रेट
    • 25 अक्टूबर रिग्रेट 86 रिग्रेट
    • 26 अक्टूबर 128 68 रिग्रेट
    • 27 अक्टूबर 102 56 22

    संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में सीटों की स्थिति

    • तारीख सेकेंड सिटिंग चेयर कार
    • 23 अक्टूबर 76 37
    • 24 अक्टूबर 56 46
    • 25 अक्टूबर 72 59
    • 26 अक्टूबर 118 रिग्रेट
    • 27 अक्टूबर 42 37

    रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन में सीटों की स्थिति

    • तारीख स्लीपर थर्ड एसी सेकेंड एसी
    • 23 अक्टूबर रिग्रेट 65 33
    • 24 अक्टूबर रिग्रेट 81 39
    • 25 अक्टूबर 140 रिग्रेट रिग्रेट
    • 26 अक्टूबर 141 रिग्रेट 39
    • 27 अक्टूबर 94 56 31