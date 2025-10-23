जागरण संवाददता, हल्द्वानी । दीपावली के बाद अब छठ पर्व पर घर जाने वालों की भीड़ से ट्रेनें पैक हैं। दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता की ओर जाने वाली ट्रेनों में सीट तक उपलब्ध नहीं है। रानीखेत एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस में वेटिंग 150-180 चल रही है। नियमित ट्रेनों के साथ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी पूरी तरह भर चुकी हैं। इससे लोग घर जाने के लिए काफी परेशान हैं।

छठ पर्व आने में कुछ ही समय बचा है। पूर्वांचल समाज के लोग पर्व मनाने के लिए घर की तरफ जाने लगे हैं। इसके चलते लोगों ने ट्रेनों में एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। स्थिति ये है कि काठगोदाम से दिल्ली, उप्र, बिहार जाने वाली ट्रेनों में कुछ दिनों तक स्लीपर कोच के लिए आरक्षण बंद कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के एसी कोच में महज कुछ सीटें बची हैं। उसके लिए भी मारामारी हो रही है।

वहीं, दिल्ली की ट्रेनों में भी यात्रियों के लिए वेटिंग धीरे-धीरे लंबी होती जा रही है। बाघ एक्सप्रेस में स्लीपर और सेकेंड एसी कोच में रिग्रेट की स्थिति है। जिसका मतलब है कि इसमें और बुकिंग नहीं हो सकती। इससे परेशान यात्री घर जाने के लिए दूसरे विकल्पों में जुटे हैं। जबकि कुछ वेटिंग क्लियर होने के इंतजार में रहते हैं।

भारतीय रेलवे ने इस त्योहार में काठगोदाम से मुंबई के लिए हर गुरुवार को पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई है। इसमें भी सीटें मिलनी मुश्किल हो गई है। इज्जतनगर मंडल के सीनियर डीसीएम संजीव शर्मा ने बताया कि त्योहार को लेकर ट्रेनों में अक्सर वेटिंग की स्थिति रहती है। यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है।