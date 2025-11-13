Nainital में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची अडानी ग्रुप की टीम, लोगों ने घेरा; उल्टे पैर लौटी
नैनीताल के रतनपुर गांव में अडानी ग्रुप की टीम स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने अधिक बिल आने की आशंका जताई और विद्युत विभाग के एसडीओ ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। ग्राम प्रधान ने भी स्मार्ट मीटर न लगाने के लिए विद्युत विभाग को पत्र लिखा।
जागरण संवाददाता, कालाढूंगी (नैनीताल)। अडानी ग्रुप के कर्मी रतनपुर गांव चकलुवा में को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंचे। स्मार्ट मीटर लगने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आक्रोश देख टीम के सदस्यों ने मीटर लगाने बंद कर दिया।
वीरवार को चकलुवा के रतनपुर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मीयों ने चार घरों में स्मार्ट मीटर लगाये ही थे।
स्मार्ट मीटर लगाने की खबर सुनते दर्जनों ग्रामीणों की भीड जमा होकर विरोध करने लगे। सूचना पर विघुत विभाग के एसडीओ दीपक पाठक ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने लगे। ग्रामीणों ने कहा ये मीटर अधिक भुगतान के लिए मजबूर करगें व उपभोक्तओं के अधिकारों का उल्लंघन है। ग्रामीणों की चिंता है की स्मार्ट मीटरों से बिल मनमाने ढंग से बढ रहे हैं उन्हें भारी-भरकम बिलों का भुगतान करना पडेगा। ग्रामीणों ने विघुत कर्मचारीयों को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर खरी-खोटी सुना पूर्ण विरोध जताया।
ग्राम प्रधान आशा मेहरा ने ग्रामीणों के आक्रोश पर ग्रामसभा में स्मार्ट मीटर न लगाये जाने को लेकर लिखित लैटर विघुत विभाग को दिया।ग्रामीणों का आक्रोश देख स्मार्ट मीटर लगाने आयी टीम को बैरंग लौटना पडा। एसडीओ दीपक पाठक ने कहा स्मार्ट मीटर को लेकर ग्रामीणों में अधिक बिल आने का भ्रम है जो कि गलत है अगर अधिक बिल आया या कोई समस्या होगी उसका समाधान किया जायेगा।
