जागरण संवाददाता, कालाढूंगी (नैनीताल)। अडानी ग्रुप के कर्मी रतनपुर गांव चकलुवा में को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पहुंचे। स्मार्ट मीटर लगने का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का आक्रोश देख टीम के सदस्यों ने मीटर लगाने बंद कर दिया।

वीरवार को चकलुवा के रतनपुर गांव में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंचे कर्मीयों ने चार घरों में स्मार्ट मीटर लगाये ही थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्मार्ट मीटर लगाने की खबर सुनते दर्जनों ग्रामीणों की भीड जमा होकर विरोध करने लगे। सूचना पर विघुत विभाग के एसडीओ दीपक पाठक ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने लगे। ग्रामीणों ने कहा ये मीटर अधिक भुगतान के लिए मजबूर करगें व उपभोक्तओं के अधिकारों का उल्लंघन है। ग्रामीणों की चिंता है की स्मार्ट मीटरों से बिल मनमाने ढंग से बढ रहे हैं उन्हें भारी-भरकम बिलों का भुगतान करना पडेगा। ग्रामीणों ने विघुत कर्मचारीयों को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर खरी-खोटी सुना पूर्ण विरोध जताया।