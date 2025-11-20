Bulldozer Action: उत्तराखंड में गरजा सरकार का बुलडोजर, 26 चालान कर जब्त किया सामान
रामनगर में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर पालिका ने सख्त कार्रवाई की। कोसी रोड, बाजार और रानीखेत रोड पर अतिक्रमण से परेशान लोगों की शिकायत के बाद दुकानों के बाहर सामान रखने वालों पर चालान किए गए और सामान जब्त किया गया। प्रशासन, नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह अभियान चलाया, जिसमें कई चालान किए गए और जुर्माना वसूला गया।
जागरण संवाददाता, रामनगर। बाजार में नियमों कायदों की अनदेखी कर सड़कों पर अतिक्रमण कर सामान सजाने वाले लोगों पर नगर पालिका ने कार्रवाई का डंडा चलाया। नगर पालिका की टीम को देखकर दुकानदारों ने हर बार की तरह सामान समेटना शुरू कर दिया। बता दें कि नगर क्षेत्र में रानीखेत रोड, बाजार व कोसी रोड में अतिक्रमण से लोग काफी परेशान है।
हाल यह है कि नीचे सड़क तक तो सामान सजाया ही है। ऊपर भी दुकान के आगे सड़क तक दो डंडे लगाकर तिरपाल बाहर तक लगाया है। इससे स्कूल के वाहनों को निकलने में भी परेशानी होती है। दुकानदारों ने अपना सामान सड़क तक रखा है। इस अतिक्रमण के चलते आवाजाही बाधित होने पर लोग बाहरी क्षेत्रों से सामान खरीदने लगे हैं। लोग बाजार क्षेत्र की लगातार प्रशासन से शिकायत भी कर रहे थे। उनका कहना था कि स्कूल बसें अतिक्रमण की वजह से नहीं निकल पाती हैं। कोसी रोड में सड़क तक सबसे ज्यादा अतिक्रमण किया हुआ है।
लगातार शिकायत के बाद गुरुवार को प्रशासन, नगर पालिका व पुलिस की टीम ने कोसी रोड, चूड़ी गली, बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया। जिसमे नगर पालिका की टीम ने 17 चालान किए और 3900 का चालान जमा किया। पुलिस ने भी नौ चालान में 3750 की धनराशि जमा गई। अभियान के दौरान सामान जब्त कर अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया। 25 जगह पर अतिक्रमण के लाल निशान भी लगाए गए। टीम में तहसीलदार मनीषा मारकाना, अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल मौजूद रहे।
