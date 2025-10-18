कैंची धाम के पास हुई घटना से पसरा मातम, दो दिन पहले मृतक ने पत्नी व बच्चों संग की थी खरीदारी
कैंची धाम के पास एक रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना से गडखेत गांव में मातम पसर गया है। मृतक आनंद सिंह शाही ने कुछ दिन पहले ही अपने परिवार के साथ दीपावली की खरीदारी की थी और घर आने का वादा किया था। ग्रामीणों ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण गरमपानी। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कैंची क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट के कमरे में हुई घटना में हृदयविदारक घटना से बेतालघाट ब्लॉक के गडखेत गांव में मातम पसर गया है। गांव से घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीण व स्वजन मृतक की हालत देख सिहर उठे। ग्रामीणों ने घटना की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है ताकी घटना का खुलासा हो सके। गांव में भी माहौल गमगीन बना हुआ है।
कैंची क्षेत्र में होटल स्वामी की लाइसेंसी बंदूक से बेतालघाट ब्लॉक के गड़खेत निवासी आंनद सिंह शाही की मौत की घटना ने गडखेत गांव के ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। मृतक के स्वजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। स्वजनों को विश्वास ही नहीं हो रहा की बीते शुक्रवार को पत्नी व बच्चों को गांव से गरमपानी बुलाकर दीपावली महापर्व की खरीदारी कराने व दीपावली पर खुद भी घर आने का वादा करने वाला आंनद इस दुनिया में नहीं रहा।
घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गरमा गया है। घटनाक्रम को लेकर अलग अलग चर्चाएं भी सामने आ रही है हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने भी घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण के सैंपल एकत्र किए हैं वहीं पुलिस ने उस कमरे को भी सील कर दिया है जहां आंनद की गोली लगने से मौत हुई। घटना से गांव के लोगों ने तमाम गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए है।
सूचना पर मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान त्रिलोक सिंह, गोविंद सिंह, पुष्कर सिंह आदि ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है ताकि घटना का खुलासा हो सके। कोतवाल भवाली प्रकाश सिंह मेहरा के अनुसार सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। कमरे को सील कर दिया गया है। लाइसेंसी हथियार को भी कब्जे में ले लिया गया है।
