Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हल्द्वानी: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी 23 वर्षीय महिला, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम

    By Chayan Rajput Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:10 PM (IST)

    हल्द्वानी में 23 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    गौला में रेता छानने का काम करती थी योगिता। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गोरापड़ाव हाथीखाल निवासी 23 वर्षीय महिला बुधवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटक गई। गुरुवार को महिला का मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।

    पुलिस के अनुसार, गौला में मजदूरी करने वाला गौतम सक्सेना पत्नी व बच्चे के संग गोरापड़ाव में किराए के मकान में रहता है। दोनों गौला में रेता बजरी छानने का काम करते हैं। बुधवार रात गौतम की पत्नी योगिता कमरे में फंदे पर लटक गई। इसकी भनक गौतम को तब लगी जब उसकी डेढ़ साल की बेटी रोने लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आनन फानन में योगिता को स्वजन डा. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे स्वजन ने बताया कि योगिता को कुछ दिनों से बुरे सपने आ रहे थे। पास में ही रहने वाले युवक ने भी कुछ समय फांसी लगाई थी। उसको दिमाग में भी यही चल रहा था।

    शायद इसलिए योगिता ने फांसी लगा ली हो। मेडिकल चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि योगिता व गौतम की शादी को करीब पांच साल हो गए थे। इसलिए सात साल से कम शादी वाले का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। महिला ने किस वजह से फांसी लगाई इसकी पुलिस जांच करेगी।