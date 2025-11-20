हल्द्वानी: संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी 23 वर्षीय महिला, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुआ पोस्टमार्टम
हल्द्वानी में 23 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटकी मिली। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी। गोरापड़ाव हाथीखाल निवासी 23 वर्षीय महिला बुधवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटक गई। गुरुवार को महिला का मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया।
पुलिस के अनुसार, गौला में मजदूरी करने वाला गौतम सक्सेना पत्नी व बच्चे के संग गोरापड़ाव में किराए के मकान में रहता है। दोनों गौला में रेता बजरी छानने का काम करते हैं। बुधवार रात गौतम की पत्नी योगिता कमरे में फंदे पर लटक गई। इसकी भनक गौतम को तब लगी जब उसकी डेढ़ साल की बेटी रोने लगी।
आनन फानन में योगिता को स्वजन डा. सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे स्वजन ने बताया कि योगिता को कुछ दिनों से बुरे सपने आ रहे थे। पास में ही रहने वाले युवक ने भी कुछ समय फांसी लगाई थी। उसको दिमाग में भी यही चल रहा था।
शायद इसलिए योगिता ने फांसी लगा ली हो। मेडिकल चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह मेहता ने बताया कि योगिता व गौतम की शादी को करीब पांच साल हो गए थे। इसलिए सात साल से कम शादी वाले का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया गया। महिला ने किस वजह से फांसी लगाई इसकी पुलिस जांच करेगी।
