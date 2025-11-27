Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UK Board: अगले साल की परीक्षा में 216373 परीक्षार्थी होंगे शामिल, बढ़ गई छात्राओं की संख्‍या

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    उत्तराखंड बोर्ड ने घोषणा की है कि अगले साल की परीक्षा में 216373 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इस बार 3379 अधिक छात्राओं ने पंजीकरण कराया है, जो महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव है। बोर्ड परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    2026 की परीक्षा के लिए घट गए 7030 परीक्षार्थी। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड बोर्ड की अगले साल 2026 में होने वाली हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए 216373 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। वर्ष 2026 की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से संस्थागत व व्यक्त्तिगत छात्र-छात्राओं के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरसात होने की वजह से परिषद की ओर से संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए 14 अगस्त व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए 24 अगस्त दोबारा तिथि बढ़ाई गई थी। पूरी जांच प्रक्रिया के बाद परिषद कार्यालय के पास अंतिम परीक्षार्थियों की संख्या है। कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक हाईस्कूल में अगले साल के लिए 112744 व इंटर में 103629 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं।

    मौजूदा साल की तुलना में अगले साल की परीक्षा के लिए हाईस्कूल व इंटर परीक्षा में 7030 परीक्षार्थी घट गए हैं। हाईस्कूल में 946 तो इंटर में 6084 परीक्षार्थी घटे हैं। हाईस्कूल में सर्वाधिक 25593 व इंटर में 24063 अभ्यर्थी हरिद्वार जिले में पंजीकृत हैं। जबकि सबसे कम परीक्षार्थी हाईस्कूल में 2879 व इंटर में 2477 चंपावत जिले में पंजीकृत है। परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि परीक्षार्थियों की पूरी संख्या प्राप्त हो गई है। अब इसी के आधार पर राज्य में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। जिसमें संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्र भी बनाए जाएंगे।

    इस बार 3379 छात्राएं बढ़ी

    रामनगर: अगले साल होने वाली उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में छात्राओं की संख्या कुछ खास नहीं बढ़ी है।हाईस्कूल व इंटर में केवल 3379 छात्राएं ही अधिक हैं। हाईस्कूल में छात्रों की तुलना में 636 छात्राएं अधिक बढ़ी है। हाईस्कूल में 56054 छात्र व 56690 छात्राएं पंजीकृत है। जबकि इंटर में अगले साल की परीक्षा के लिए 2743 छात्राएं अधिक हैं। इंटर में 50443 छात्र व 53186 छात्राएं पंजीकृत है।