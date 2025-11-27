जागरण संवाददाता, रामनगर। उत्तराखंड बोर्ड की अगले साल 2026 में होने वाली हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए 216373 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है। वर्ष 2026 की हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा के लिए उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर से संस्थागत व व्यक्त्तिगत छात्र-छात्राओं के लिए आनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की गई थी।

बरसात होने की वजह से परिषद की ओर से संस्थागत परीक्षार्थियों के लिए 14 अगस्त व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए 24 अगस्त दोबारा तिथि बढ़ाई गई थी। पूरी जांच प्रक्रिया के बाद परिषद कार्यालय के पास अंतिम परीक्षार्थियों की संख्या है। कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक हाईस्कूल में अगले साल के लिए 112744 व इंटर में 103629 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं।

मौजूदा साल की तुलना में अगले साल की परीक्षा के लिए हाईस्कूल व इंटर परीक्षा में 7030 परीक्षार्थी घट गए हैं। हाईस्कूल में 946 तो इंटर में 6084 परीक्षार्थी घटे हैं। हाईस्कूल में सर्वाधिक 25593 व इंटर में 24063 अभ्यर्थी हरिद्वार जिले में पंजीकृत हैं। जबकि सबसे कम परीक्षार्थी हाईस्कूल में 2879 व इंटर में 2477 चंपावत जिले में पंजीकृत है। परिषद के सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने बताया कि परीक्षार्थियों की पूरी संख्या प्राप्त हो गई है। अब इसी के आधार पर राज्य में परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। जिसमें संवेदनशील व अतिसंवेदनशील केंद्र भी बनाए जाएंगे।