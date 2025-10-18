हरिद्वार में युवती की हत्या कर खेत में जलाया शव, सनसनी; जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, जागरण, श्यामपुर। हरिद्वार-नजीबाबाद हाइवे पर गाजीवाली में एक खेत में युवती का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया युवती की हत्या की गई है। शिनाख्त न हो सके, इसलिए युवती का चेहरा और आधा शरीर जलाया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र डोबाल सहित पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। काफी प्रयास के बावजूद, शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। यह भी माना जा रहा है कि युवती किसी दूसरे जिले या प्रदेश की हो सकती है। गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, उसी दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा का अभ्यास करने पहुंचे स्थानीय युवाओं की नजर खेत में पड़ी। जहां कोई शव जला हुआ था। पत्नी के साथ उधर से गुजर रहे गाजीवाली निवासी सुधांशु शुक्ला ने पुलिस को सूचना दी। जिस पर श्यामपुर थानाध्यक्ष मनोज शर्मा मौके पर पहुंचे और जानकारी ली। प्रथम दृष्टया जला हुआ शव किसी युवती का था। उसका चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा इस हिसाब से जलाया गया था कि शिनाख्त न हो सके। दोनों पैर ही शेष बचे थे।

सनसनीखेज मामले की सूचना पर एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल, एसपी सिटी पंकज गैरोला व सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आस-पास का पूरा खेत खंगालते हुए सुराग जुटाने का प्रयास किया। फॉरेंसिक टीम के साथ-साथ पूर्व में श्यामपुर थानाध्यक्ष रहे वर्तमान में सिडकुल थाना प्रभारी नितेश शर्मा को भी बुलाया गया। ऐसा माना जा रहा है कि गला दबाकर हत्या के बाद शव को जलाया गया है। शव इतनी बुरी तरह से जला है कि शिनाख्त कराना मुश्किल है।

शिनाख्त कराना बड़ी चुनौती युवती की पहचान से जुड़ा कोई दस्तावेज मौके से नहीं मिला है। कपड़े पूरी तरह जल चुके हैं। हाथ में एक अंगूठी जरूर है। आस-पास कैमरा नहीं है। इसलिए पुलिस की लिए शव की शिनाख्त कराना सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले साल कोटावाली नदी में एक युवक का शव लगभग ऐसी ही हालत में मिला था। उसमें शिनाख्त की गुंजाईश मिटाने के लिए चेहरे को पत्थर से कुचला गया था। इसके बावजूद पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए हाइवे और हरिद्वार शहर के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए न सिर्फ शव की शिनाख्त कराई थी, बल्कि हत्या की गुत्थी भी सुलझाई थी।