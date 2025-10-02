मध्य प्रदेश के जबलपुर से सिविल जज की परीक्षा देने आई महिला और उसकी बेटी के साथ हरिद्वार में लूट की घटना हुई। परीक्षा के बाद हरकी पैड़ी पर स्नान करते समय बाइक सवार बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया जिसमें नकदी मोबाइल और सोने की बाली थी। घबराहट के कारण उन्होंने जबलपुर में जीरो एफआईआर दर्ज कराई जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सिविल जज परीक्षा देने पहुंची एक महिला व उनकी बेटी का बैग लूटने का मामला सामने आया है। घटना बीते 31 अगस्त की बताई गई है। घबराहट और अगले दिन वापसी का ट्रेन रिजर्वेशन होने के चलते मां-बेटी ने मध्य प्रदेश पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जबलपुर से जीरो एफआईआर हरिद्वार पहुंचने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, सोनम पांडेय निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश ने शिकायत देकर बताया कि वह 31 अगस्त को अपनी मां सावित्री पांडेय के साथ हरिद्वार आई थीं। सोनम ने बताया कि उनकी मां को सिविल जज परीक्षा में शामिल होना था। परीक्षा समाप्त होने के बाद मां-बेटी हरकी पैड़ी स्नान करने पहुंचीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रात करीब साढ़े आठ बजे स्नान करने के बाद जब वे श्री ललिताम्बा निकेतन आश्रम लौट रही थीं, तो हरकी पैड़ी बाईपास स्थित फुट ओवरब्रिज से करीब दो सौ मीटर आगे शिवकुंज इलाके में पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उनकी मां को धक्का दिया और हाथ से पकड़ा बैग छीनकर फरार हो गए। लूटे गए बैग में करीब 1500 रुपये नकद, एक नोकिया कंपनी का की-पैड मोबाइल फोन, आधार कार्ड और करीब साढ़े तीन ग्राम की सोने की बाली रखी हुई थी।