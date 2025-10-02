Language
    मध्य प्रदेश से सिविल जज की परीक्षा देने हरिद्वार पहुंची महिला, यहां हो गया ऐसा कांड; घबराकर उल्‍टे पैर लौटी

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:06 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के जबलपुर से सिविल जज की परीक्षा देने आई महिला और उसकी बेटी के साथ हरिद्वार में लूट की घटना हुई। परीक्षा के बाद हरकी पैड़ी पर स्नान करते समय बाइक सवार बदमाशों ने उनका बैग छीन लिया जिसमें नकदी मोबाइल और सोने की बाली थी। घबराहट के कारण उन्होंने जबलपुर में जीरो एफआईआर दर्ज कराई जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    मध्य प्रदेश से जज की परीक्षा देने आई महिला से बैग लूटा.

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मध्य प्रदेश के जबलपुर से सिविल जज परीक्षा देने पहुंची एक महिला व उनकी बेटी का बैग लूटने का मामला सामने आया है। घटना बीते 31 अगस्त की बताई गई है।

    घबराहट और अगले दिन वापसी का ट्रेन रिजर्वेशन होने के चलते मां-बेटी ने मध्य प्रदेश पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। जबलपुर से जीरो एफआईआर हरिद्वार पहुंचने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, सोनम पांडेय निवासी जबलपुर मध्य प्रदेश ने शिकायत देकर बताया कि वह 31 अगस्त को अपनी मां सावित्री पांडेय के साथ हरिद्वार आई थीं। सोनम ने बताया कि उनकी मां को सिविल जज परीक्षा में शामिल होना था। परीक्षा समाप्त होने के बाद मां-बेटी हरकी पैड़ी स्नान करने पहुंचीं।

    रात करीब साढ़े आठ बजे स्नान करने के बाद जब वे श्री ललिताम्बा निकेतन आश्रम लौट रही थीं, तो हरकी पैड़ी बाईपास स्थित फुट ओवरब्रिज से करीब दो सौ मीटर आगे शिवकुंज इलाके में पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उनकी मां को धक्का दिया और हाथ से पकड़ा बैग छीनकर फरार हो गए। लूटे गए बैग में करीब 1500 रुपये नकद, एक नोकिया कंपनी का की-पैड मोबाइल फोन, आधार कार्ड और करीब साढ़े तीन ग्राम की सोने की बाली रखी हुई थी।

    वारदात से घबराई मां-बेटी ने उस समय रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। अगले दिन वापसी के लिए ट्रेन में रिजर्वेशन होने के चलते वे जबलपुर लौट गईं। वहां जाकर उन्होंने गोरखपुर थाने में तहरीर दी। पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर केस हरिद्वार ट्रांसफर कर दिया। शहर कोतवाल रितेश शाह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की तलाश में एक पुलिस टीम लगाई गई है।